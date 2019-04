Esta Páscoa, o segredo está no açúcar

Por Máxima, 10:57

A Páscoa está à porta! É um pulinho de coelho, e a próxima grande celebração está aí. É a época perfeita para miúdos e graúdos. A festividade para reencontrar a família, para se juntarem à volta da mesa e aproveitarem tempo de qualidade juntos. Os feriados ajudam a prolongar esta festividade, e o bom tempo dá o toque especial nesta receita de amor: mesa no jardim, petiscos sem fim e crianças a brincar.

Um dos símbolos mais icónicos da Páscoa são os ovos. Este ano, pode levá-los para a mesa em forma de colorida sobremesa! Vão agradar à vista e, sobretudo, ao paladar. Os mais novos vão acreditar na verdadeira magia ao verem ovos recheados com bolo de chocolate.

O segredo para a surpresa que deixa todos de boca aberta está no melhor açúcar. Para esta e outras sobremesas, um açúcar de qualidade é meio caminho andado para uma receita de sucesso. A Sidul é presença assídua em qualquer festividade, e nesta Páscoa não pode ser exceção! O açúcar é convidado de honra em qualquer cozinha e o segredo de qualquer boa pasteleira.

Como os bons momentos são para partilhar, se lhe perguntarem o que torna a sua receita tão especial, conte-lhes o segredo: açúcar Sidul! Companheiro de longa data, que nunca desilude, e que se reinventa com novas variedades, sem comprometer o gosto doce!

Receita

Duração: 55 min.

INGREDIENTES

Para a decoração das cascas:

12 ovos

Vinagre

Corante para comida





Para o bolo:

120 g de manteiga sem sal

120 g de açúcar moreno intenso Sidul

1 colher de chá de extrato de baunilha

100 g de farinha

20 g de cacau em pó

60 g de chocolate negro líquido





PREPARAÇÃO

Comece por decorar os ovos, faça um pequeno buraco na base de cada ovo com a ajuda de um saca-rolhas e vá aumentando o buraco cuidadosamente descascando-o com os seus dedos. Despeje o conteúdo dos ovos numa tijela e guarde dois para usar na massa do bolo. Lave as cascas com água fria e, em seguida, coloque-as numa tigela grande com água salgada quente durante 30 min. Após os 30 min., lave novamente as cascas. Encha um copo com água a ferver o vinagre e o corante. Quando estiver satisfeita com a cor, mergulhe as cascas na água tingida.

Deixe repousar durante 1min. ou mais, consoante a cor que pretender. Por fim, retire a casca do copo, lave-a em água fria e deixe-a secar na caixa com o buraco voltado para baixo.

Para o bolo, numa batedeira, junte a manteiga e o açúcar e bata. Adicione os 2 ovos, o extrato de baunilha e misture. Junte a farinha e o cacau e misture novamente. Adicione o chocolate negro e envolva. Transfira o conteúdo para um saco de pasteleiro e verta-o para as cascas enchendo até ¾ do seu espaço. Num tabuleiro previamente forrado com folha de alumínio, leve os ovos ao forno a 170 °C durante 25 min.

Siga o Facebook e o Instagram da Sidul para mais receitas que vão agradar à vista e ao paladar de toda a família!