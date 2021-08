Esta é oficialmente a bebida deste verão

Estamos a falar de uma vodka. Sim, estamos mesmo a falar da vodka. Neste caso, a primeira vodka super premium do mundo. Chama-se Belvedere, foi criada em 1993 e é produzida numa das mais antigas destilarias da Polónia, com mais de 600 anos de savoir-faire, respeitando a tradição polaca de vodkas sem aditivos. E sem açúcares adicionados!

Centeio polaco, água pura e um processo de destilação através do fogo é o que basta para a Belvedere transformar ingredientes simples da natureza numa vodka extraordinária e perfeita para brindar (bem, bem melhor) este verão. Nada mais do que isto. E sabe tão bem saber que podemos celebrar da melhor forma e na melhor companhia com as melhores bebidas!

Deixamos a nossa sugestão para experimentar em casa: sangria Belvedere Made With Nature. Basta seguir os passos bem simples desta receita criada por Tatiana Cardoso, a melhor barmaid portuguesa em 2018 e 2019.







Sangria Belvedere Made with Nature Ruby

Ingredientes

175 ml de vodka Belvedere Pure 175 ml de champagne Moët & Chandon Impérial 150 ml de sumo 100% frutos vermelhos 60 ml de xarope de agave 120 ml de sumo de limão natural 1 pepino 200 gr de framboesas Pedras de gelo



Receita no jarro

1. Colocar os ingredientes seguintes: vodka Belvedere Pure, sumo 100% frutos vermelhos, xarope de agave, sumo de limão natural 2. Misturar bem com a colher até ficar homogéneo 3. Adicionar 175 ml de champagne Moët & Chandon Impérial, gelo e misturar delicadamente 4. Adicionar oito rodelas de pepino e 15 framboesas



Receita no copo

1. Colocar gelo num copo largo de pé alto 2. Adicionar peels de pepino enrolados e três framboesas 3. Verter a sangria

Belvedere, a bebida natural e simples

É a única marca de vodka premiada com o Positive Luxury Butterfly Mark, um reconhecimento do compromisso com a produção de qualidade, dos valores de marca positivos e da responsabilidade ambiental. A filosofia da Belvedere para as bebidas refrescantes deste verão é altamente compreensível: melhores, mais frescas e mais simples.

Esta não é uma vodka qualquer. É a escolha ideal para quem partilha valores de propósito, comunidade, integridade e respeito pela natureza. Além disso, como fica bem esta garrafa em cima da mesa, do carrinho de bebidas... resumindo, em todos os cantos da casa!

Tradição com mais de 600 anos

Por incrível que possa parecer, esta bebida é fruto de 600 anos de tradição na produção de vodka, que revela o sabor e o caráter únicos do centeio polaco.

Segue uma das mais rigorosas regulamentações do mundo, com todas as etapas de produção a decorrer na Polónia, apenas com ingredientes de origem local e de acordo com os requisitos geográficos de produção da vodka polaca – sabia que o centeio pode ter sabores distintos e características diferentes conforme o local de plantação? A nossa sorte é mesmo ter a oportunidade de desfrutar desta bebida!

Belvedere: tudo o que precisa de saber para beber melhor • Base de centeio polaco sem OGM, um grão de herança especial e um dos melhores grãos a permanecer inalterado desde tempos antigos – a Belvedere usa apenas centeio de oito parceiros agrícolas, o que torna o ingrediente-chave 100% rastreável

• Ao contrário de outras vodkas, não há aditivos na Belvedere – sem açúcar adicionado, sem aromas artificiais, sem emulsionantes

• Apesar de o centeio conter glúten, a Belvedere pode ser consumida por celíacos e intolerantes já que o processo de destilação remove qualquer vestígio de glúten da bebida

• Teor alcoólico de 40% por volume

• Filtragem dupla para eliminar as impurezas orgânicas que afetam a cor, o cheiro e o sabor da vodka

• Água cristalina pura proveniente de poços artesanais propriedade da marca e que passa por um processo de purificação com 11 passos

• Em 2020, a Belvedere recebeu a certificação para produzir vodka orgânica, sendo o grande objetivo ser uma marca pesticide-free em 2030!