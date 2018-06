Esta é a marca sem a qual não vai conseguir passar o verão

Se pensa que a Havaianas se resumia a chinelos, está enganado. Criada em 1962, a Havaianas foi evoluindo e hoje é consagrada como uma marca de lifestyle, com roupa e acessórios que transparecem a forma de estar descontraída que os portugueses tanto gostam. Já foi inclusive nomeada cool brand.

Para este verão, há uma linha elegante de fatos de banho e biquínis com modelos inspirados nas cores alegres e padrões dos chinelos. Há acessórios perfeitos para complementar as escolhas, com toalhas de praia, cangas, clutches, porta-chaves e até colchões insufláveis.

Na cidade ou simplesmente para o caminho até à praia ou piscina, as propostas deste verão incluem peças de vestuários que transformam um dia comum num dia multicolorido e alegre. Vestidos às riscas, tops e T-shirts com paisagens estivais e tropicais ou calções curtos com cores quentes estão entre as propostas perfeitas.

Não podia faltar o toque final: os óculos de sol com armação e haste de borracha feitas no mesmo material dos chinelos, repletos de cor e boas energias.

Para este verão há...

1. Propostas de fatos de banho e bikinis, com modelos inspirados nas cores alegres e na fauna e flora brasileiras, como é o caso do modelo de bikini TUCAN.

2. Novos modelos com um design moderno, criadas a partir de materiais mais sofisticados, para os dias na cidade. Os modelos You Riviera, You Riviera Croco, You Riviera Maxi e You Belize são a melhor aposta para os looks cosmopolitas sem prescindir do conforto.

3. Comemoração do 20º Aniversário do modelo Brasil, com o lançamento de uma versão mais feminina, o Slim Brasil.

4. E ainda alparcatas para um look casual e todo-o-terreno, uma versão ultrafeminina (Origine Slim) e uma versão sofisticada para quem não dispensa aqueles centímetros extra da sola (Origine Flatform).

Veja as escolhas na galeria em cima e saiba mais sobre esta coleção, aqui.