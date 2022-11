Esta bruma com ácido hialurónico é tão poderosa como um sérum

O ácido hialurónico depressa se tornou o "rei" das rotinas de beleza. É o ingrediente perfeito para hidratar a pele e recuperar a vitalidade, estando especialmente associado ao (muito desejado) preservar da juventude. Com o avançar da idade, a pele começa a perder luminosidade, começam a aparecer as rídulas e pequenas rugas… Mas, antes de estes primeiros sinais de envelhecimento aparecerem, o ácido hialurónico já deve fazer parte das nossas rotinas.

Se está atento às novidades do mundo da beleza, é bem provável que já tenha no necessaire um creme ou sérum com ácido hialurónico. A sugestão que temos para lhe dar é do Institut Esthederm, que foi (bem) mais longe e lançou a 1ª bruma de Água Celular com Ácido Hialurónico, tão poderosa como um sérum e que pode levar consigo para todo o lado.

Eau Cellulaire Brume Com a ecobiologia no centro da filosofia da marca, o Institut Esthederm desenvolveu uma bruma, inspirada na água naturalmente presente na pele, que assegura a sua vitalidade e qualidade, otimizando o metabolismo das células. Esta água energizante com ácido hialurónico é perfeita para esta altura do ano, em que a pele se ressente mais com as diferenças de temperatura entre o interior e o exterior.

Disponível agora em três tamanhos, esta bruma é perfeita para levar sempre consigo para o trabalho, ginásio, viagens… e energizar a pele sempre que sentir necessidade, mantendo-a hidratada e saudável. Pode ser usada tanto no rosto como no corpo.



Eau Cellulaire Brume

Institut Esthederm



30 ml (PVP €9), 100 ml (PVP €22) e 200 ml (€34)

Como usar: aplicar a Eau Cellulaire Brume após a limpeza, para dar à pele um boost de hidratação e potenciar os cuidados que se seguem. Vaporize no rosto e corpo e faça o produto penetrar com leves toques na pele. Por ser leve e fácil de absorver, esta bruma é também o aliado perfeito para fixar a maquilhagem.

Ecobiologia ao serviço da estética

Desde a criação da marca que o Institut Esthederm retira inspiração dos recursos e mecanismos naturais da pele, seguindo uma abordagem única. O Institut Esthederm desenvolveu a patente Eau Cellulaire para oferecer à pele a capacidade de recuperar a energia vital e de se manter saudável dia após dia, estando presente não só nesta bruma mas em praticamente todos os produtos da marca.

Fórmula hidratante e antioxidante

• Ácido hialurónico de baixo peso molecular para um boost de hidratação

• Carnosina com uma ação antioxidante

• Hipotaurina com ação energizante e que estimula as células a produzir o próprio ATP

• Ácido cítrico, naturalmente presente na pele, que ajusta o pH

• Um balanço de sais minerais como o potássio, sódio, cálcio e magnésio

Com uma textura refrescante, sem fragância e extramente fácil de aplicar, esta água patenteada em formato de bruma promete ser o complemento perfeito na sua rotina de beleza. Leve-a para todo o lado e mantenha a pele sempre saudável e hidratada!