Esta app é perfeita para recuperar a forma e é gratuita!

"Ano novo, vida nova", lá diz o velho ditado. E nada melhor do que a entrada no novo ano para começar a adquirir (ou recuperar) novos e saudáveis hábitos. Como, por exemplo? Treinando mais e melhor, sem nunca descurar o estilo, claro! Porque gostamos de nos sentir bem por dentro e por fora.

Para nos ajudar neste objetivo, a Oysho renovou a app de desporto gratuita Oysho Training e, além de uma nova imagem, expandiu os programas de fitness, yoga e running, apostando nas novas modalidades do momento, como barre, pilates, kickboxing, dance workout, indoor cycling ou body pump.

Assim, além das mais de 300 sessões já existentes, agora pode queimar gordura e tonificar todos os músculos do corpo, num curto espaço de tempo com os treinos de body pump e kickboxing ou optar por melhorar a força e a resistência do seu corpo, tonificando pernas, glúteos e abdominais com as sessões de indoor cycling.





Body Pump



Kickboxing



Indoor Cycling

Se o objetivo é melhorar a flexibilidade, a força e a resistência de todo o corpo, os treinos de pilates ou barre podem ser os ideais para si.





Pilates



Barre

Não consegue resistir a um pezinho de dança? Então vai ter de experimentar o dance workout, com sessões que combinam dança e fitness.

Dance Workout

Não ter tempo deixou de ser desculpa

Gostava de praticar desporto, mas acha que não tem tempo? A nova secção Express da Oysho Training conta com treinos intensos de fitness e yoga, que podem ser realizados com ou sem equipamento e que têm uma duração entre 5 e 20 minutos e é a resposta aos seus problemas.

Além disso, uma das grandes vantagens da Oysho Training é a de poder treinar a qualquer hora e em qualquer lugar, gratuitamente, com instrutores especializados e até com um treinador virtual. Trata-se de Mia, um avatar 3D, que mostra os exercícios de qualquer perspetiva visual que precisar. Assim, com os How To da Mia, já não precisa de recear se está a fazer o movimento certo, porque pode verificar se a forma como se move está correta.

Como? Ao "receber virtualmente" a Mia no local onde está a treinar, uma vez que ela sairá da app e materializar-se-á, através da realidade aumentada, à sua frente.

E tudo isto acompanhado por playlists criadas para as diferentes modalidades, disponíveis na conta oficial Spotify da Oysho.

Em forma… e com estilo

Como pode ver, o tempo ou a necessidade de um local específico para praticar desporto deixou de ser desculpa. Então, e no que diz respeito ao conforto e estilo enquanto treina? Uma vez mais, a Oysho pode facilmente resolver esta questão. Para tal, a marca disponibiliza quatro coleções de leggings: COMPRESSIVE, PERFECT ADAPT, COMFORTLUX e LIGHT TOUCH. Esta coleção dá-lhe a possibilidade de escolher o equipamento que melhor se adapta às suas necessidades e estilo.

Assim, pode optar pela linha COMPRESSIVE, com leggings de compressão alta, ideais para treinos mais intensos e produzidas num tecido modelador que define e estiliza a silhueta sem restringir os movimentos, ou pela coleção PERFECT ADAPT, que alia uma compressão média e elevada elasticidade.

Se preferir uma compressão baixa, as leggings COMFORTLUX e LIGHT TOUCH são a escolha ideal, já que as primeiras proporcionam uma grande liberdade de movimentos, enquanto as últimas oferecem ultraleveza.

Em comum, todas as coleções de leggings da Oysho têm o tecido altamente resistente, com proteção ultravioleta SPF 40+ e uma estrutura que permite a evaporação do ar e da humidade para um maior conforto durante o treino.

Bem-estar, diversão, conforto e muito estilo. Com a Oysho Training e as leggings da marca encontra a fórmula perfeita para cuidar do seu corpo e mente. Vamos treinar?