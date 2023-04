Especial Dia da Mãe: o presente para as deixar (ainda mais) bonitas

Neste Dia da Mãe, porque não surpreender todas as mães e, em especial, a amiga, a prima ou a irmã… que esperam a chegada de um bebé? No final de contas, também serão futuras mães e, com toda a certeza, vão gostar de um mimo especial neste dia. A nossa sugestão é um presente que promete revolucionar a rotina. Mas já lá vamos.

Primeiro, vamos falar da gravidez e pós-parto, alturas que provocam grandes transformações no corpo da mulher. Para nos auxiliar, falámos com Maria Roberts, hairstylist e embaixadora da Dyson que, além de explicar algumas das alterações que se podem sentir no cabelo durante esta fase, tem os melhores conselhos para atenuar os efeitos menos desejáveis.

Se durante a gravidez "é normal que o cabelo fique mais lustroso, brilhante e forte", existe também a possibilidade de ocorrer queda de cabelo na gravidez e na recuperação do cabelo no pós-parto, alerta Maria Roberts. O mais comum é a queda de cabelo "especialmente a partir do segundo ou terceiro mês pós-parto", que "pode durar semanas ou mesmo meses".

Mas podemos prevenir? Claro!

Como? Com alguns hábitos, que (atenção!) são semelhantes aos cuidados que todos devem ter. Sim, é verdade. "Há muitos mitos em relação a este tema, mas uma mulher grávida pode ter os mesmos hábitos que tinha antes da gravidez e a maioria dos produtos que podemos encontrar nos supermercados e salões não tem nenhuma contraindicação para mulheres grávidas", esclarece Maria Roberts.

Siga os conselhos da hairstylist para reduzir a queda de cabelo

• Bons produtos de cuidado de cabelo • Proteção de calor (sempre!) se usar ferramentas de calor • Dormir com o cabelo preso – por exemplo, numa trança larga – ajuda a não ter de desembaraçar o cabelo e assim evita a queda

Dicas para disfarçar o cabelo frágil

É possível prevenir a queda de cabelo e devemos adotar os hábitos acima para um cabelo sempre saudável, é certo. No entanto, estando nós a falar do impacto das alterações hormonais, há consequências que não conseguimos evitar por completo.

Não existe uma poção milagrosa. Maria Roberts aconselha "complexos vitamínicos adequados" e "uma alimentação equilibrada" durante e após a gravidez, aliando estes aspetos a algumas técnicas que melhoram a aparência do cabelo e que vão, consequentemente, melhorar a autoestima.

Técnicas que ajudam a aparentar um cabelo mais forte

• Penteados com ondas que são tendência combinados com produtos texturizadores para alcançar volume e movimento • Colocar extensões que devolvam a densidade e a aparência anteriores à gravidez (sempre nas mãos de um bom profissional!)

E é aqui que vamos falar do presente ideal para oferecer a todas as mães neste Dia da Mãe. Com a ajuda do Secador Dyson Supersonic e do Modelador Dyson Airwrap, desenvolvidos com tecnologia de última geração, o cabelo vai ganhar uma nova vida e movimento.

The Star of The Show!

Todas nós sabemos que o calor é o maior inimigo do cabelo e pode causar danos irreversíveis. Mas agora pode protegê-lo contra o calor extremo e, ao mesmo tempo, alcançar um penteado perfeito, acredita? Pois bem, é verdade. A Dyson veio transformar a forma como se faz o styling do cabelo. Preparado para um novo mundo de ondas e volume?

Cabelo seco em 5 minutos com o Dyson Supersonic

Este secador revolucionário utiliza um fluxo de ar controlado de alta pressão e alta velocidade e foi desenhado para que haja um equilíbrio na mão. Além disso, é mais silencioso do que os outros secadores tradicionais. A grande vantagem? Controla inteligentemente a temperatura para ajudar a proteger o cabelo de danos causados pelo calor extremo.

Pode finalmente dizer adeus à secagem demorada e ter um acabamento suave e brilhante em casa de forma supersónica!

Caracóis e ondas rápidos com o Dyson Airwrap

Com uma ponta rotativa fria, este modelador multifunções torna possível conseguir caracóis e ondas sem necessidade de aplicar calor excessivo, para ajudar a manter a força do cabelo. Combina os resultados anteriormente alcançados com dois cilindros num único acessório. E com isto queremos dizer que consegue pentear todo o cabelo, criar ondulações e caracóis sem a necessidade de trocar de acessório a meio do penteado.







Não é por acaso que estes dois produtos se tornaram virais. No TikTok, não faltam vídeos a mostrar o potencial destas ferramentas para conseguir um blowout perfeito em apenas alguns minutos e sem qualquer esforço.

Tudo se torna mais simples e um look perfeito está ao alcance de qualquer um, sempre com a certeza de um cabelo protegido e saudável.

E, confessamos, com a chegada de um bebé, haverá tempo para pensar em styling? Já basta todo o stress com a chegada do bebé, não precisamos cá de outros tantos.

Já dissemos que este é o melhor presente de sempre para o Dia da Mãe? Surpreenda as mães da sua vida com este presente. Há uma edição especial na cor Azul Vinca & Rosé com oferta exclusiva de acessórios, no valor de €60, que é impossível dizer "não".