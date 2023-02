Encontre o seu par ideal a preços imbatíveis

A tecnologia é atualmente uma extensão da nossa personalidade e estilo e é impensável sairmos sequer de casa sem levar connosco o telemóvel. Mas a verdade é que, muitas vezes, encontrar o gadget perfeito, que satisfaça as nossas necessidades e combine com o nosso look ou mood quotidiano, não é tarefa fácil. Se a estes fatores adicionarmos o preço acessível, a dificuldade aumenta exponencialmente. Correto? Não necessariamente.

Com a iServices esta tarefa não tem de ser hercúlea. E dada a oferta a preços imbatíveis, irá certamente encontrar um gadget à sua imagem, à medida da sua carteira, e ainda um conjunto de acessórios para formar o par ideal com os seus equipamentos e fazer o mix & match perfeito. Veja algumas sugestões de duos dinâmicos que pode encontrar.

iPhone + Capa

Se o que pretende é um telemóvel recente, com preços absolutamente competitivos, qualidade e garantia de três anos, a melhor escolha é um iPhone Recondicionado. Selecione a cor e o modelo que melhor se adapta à sua personalidade, mas não fique por aí. Aposte na customização e navegue por uma seleção de Capas para iPhone, que, além de protegerem o seu telefone, lhe oferecem toda uma gama de possibilidades de personalização. O par perfeito para si e para o seu iPhone.





iPhone 12 Pro Grade B 256GB, €699,95



Capa de silicone, €19,95

Apple Watch + Bracelete

Se o que ambiciona é ter o mundo no pulso, então um Apple Watch Recondicionado é o seu match ideal. O dispositivo perfeito para uma vida mais saudável e para estar permanentemente ligado a quem realmente importa, sempre a preços imbatíveis, claro! E se é verdade que pode personalizar o mostrador do Apple Watch, porque não ir um pouco mais além? A iServices oferece-lhe uma ampla gama de braceletes para Apple Watch para transformar o seu smartwatch de acordo com o estilo, mood ou ocasião.





Apple Watch Serie 5 44mm, €319,95



Bracelete Milanesa, €19,95

As possibilidades não se esgotam por aqui e pode sempre optar por outros pares de dispositivos à sua medida, como um iPhone e uma película protetora, um iPad e uma capa ou um MacBook e um suporte. A verdade é que o par ideal existe mesmo, pelo menos na tecnologia, e pode, muitas vezes, ser fácil de encontrar.