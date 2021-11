Em tempos de novo normal, a cozinha é a nova sala

Não é novidade nenhuma afirmar que, no decorrer dos últimos tempos, a cozinha se tornou (mais do que nunca) na nova sala, no novo escritório ou numa escola online. Com a pandemia do coronavírus, e a consequente obrigatoriedade de se passar mais tempo em casa (senão o tempo todo), esta ganhou outra relevância, a par do seu conforto, comodidade e também decoração — afinal, there’s no place like home.

Em paralelo, assistiu-se a uma crescente vontade de se cozinhar mais e melhor: com qualidade, de forma saudável e sustentável, já que o tema da saúde ganhou proporções clínicas. Dúvidas houvesse, um estudo realizado pela Beko concluiu que 28% dos portugueses afirmaram dedicar mais tempo à cozinha depois da pandemia, enquanto 21% declararam ter passado a envolver mais toda a família nas tarefas. O estudo também apurou que quase nove em cada 10 portugueses cozinham diariamente (face a 6% que cozinham para vários dias) e que 57% estão mais sensíveis ao desperdício alimentar.

De forma a responder a estas novas necessidades e tendências, a marca líder em eletrodomésticos da Europa, a Beko, apresentou uma nova linha de eletrodomésticos de encastre focada na melhoria da experiência do utilizador, graças a uma tecnologia de ponta aliada à facilidade de utilização e, claro, ao design sofisticado — porque a beleza dos ambientes é meio caminho andado para nos sentirmos bem.

Design funcional

As cores e a distribuição do espaço continuam a ter um papel importante, mas agora ou-tros aspetos foram agregados, tais como a estética proporcionada pelos eletrodomésticos: “As soluções de encastre destacam-se particularmente pois conferem personalidade e harmonia ao espaço”, referiu Sofia Parapluie, designer e crafter.

Tecnologia avançada

Nas palavras de Cem Başaral, CEO da Beko Portugal: “A inovação é o principal motor da nossa empresa. Na Beko, investimos continuamente na produção de produtos e tecnolo-gias mais avançadas e mais acessíveis à sociedade. Renovamos constantemente o nos-so portefólio com o objetivo de oferecer a tecnologia mais útil do mercado.”

1 — Calor e vapor para cozinhar receitas mais saudáveis e facilitar a limpeza do forno

Entre todas as novidades que a marca apresentou, destacam-se:

A AeroPerfect , uma tecnologia inspirada na engenharia aeronáutica que utiliza um fluxo constante de ar quente no forno para minimizar a variação de temperatura. Esta distribuição de ar permite cozinhar receitas melhor do que nunca;

, uma tecnologia inspirada na engenharia aeronáutica que utiliza um fluxo constante de ar quente no forno para minimizar a variação de temperatura. Esta distribuição de ar permite cozinhar receitas melhor do que nunca; As soluções de cozedura a vapor, ou SteamSolutions , capazes de injetar vapor na ca-vidade do forno de forma automática ou manualmente, conseguindo-se assim obter pratos mais suculentos e salutares. Além disso, esta tecnologia facilita a posterior lim-peza do forno em profundidade, já que o vapor também serve para amolecer os restos de alimentos e gordura, através de um ciclo rápido de 35 minutos, após o qual basta apenas passar um pano para retirar a sujidade acumulada;

, capazes de injetar vapor na ca-vidade do forno de forma automática ou manualmente, conseguindo-se assim obter pratos mais suculentos e salutares. Além disso, esta tecnologia facilita a posterior lim-peza do forno em profundidade, já que o vapor também serve para amolecer os restos de alimentos e gordura, através de um ciclo rápido de 35 minutos, após o qual basta apenas passar um pano para retirar a sujidade acumulada; Maravilha das maravilhas? Os novos fornos da Beko reduzem a sujidade a cinzas, atra-vés do sistema de pirólise incorporado para limpeza automática com temperaturas que vão até aos 480 ºC. A porta do forno tranca automaticamente e os quatro painéis de vi-dro na porta garantem uma limpeza 100% segura.

2 — Sistema de indução com soluções de última geração para toda a família

A Beko apresentou novas placas de indução com Zonas DUO de 28 ou 32 cm de diâ-metro que permitem acomodar qualquer refeição. Nada como escolher fazer pratos para duas pessoas ou para uma família numerosa, com zonas de cozedura que se podem combinar e criar superfícies de cozedura maiores. Superfáceis de limpar, ainda incluem um temporizador e um bloqueio para crianças!

de 28 ou 32 cm de diâ-metro que permitem acomodar qualquer refeição. Nada como escolher fazer pratos para duas pessoas ou para uma família numerosa, com zonas de cozedura que se podem combinar e criar superfícies de cozedura maiores. Superfáceis de limpar, ainda incluem um temporizador e um bloqueio para crianças! Através da funcionalidade Stop & Go é possível pausar todas as funções da placa e reativá-las com um único botão;

é possível pausar todas as funções da placa e reativá-las com um único botão; Graças ao sistema EasyFit , possuem clipes pré-instalados para um encaixar muito fácil;

, possuem clipes pré-instalados para um encaixar muito fácil; Mas não se fica por aqui! A função Booster das novas placas Beko é uma tecnologia que promove um aquecimento mais rápido e permite ferver água em apenas 3 ou 4 mi-nutos;

das novas placas Beko é uma tecnologia que promove um aquecimento mais rápido e permite ferver água em apenas 3 ou 4 mi-nutos; Por fim, a marca também apresentou placas a gás que oferecem mais espaço entre os queimadores, uma maior área de confeção e uma nova largura de placa.

Cozinhar depressa e bem, há pouco quem? A Beko diz que não!

3 — Exaustores decorativos e filtros para a cozinha

O extrator de fumo é um dos eletrodomésticos-chave na hora de projetar uma cozinha. O tamanho, o formato e a cor definem a linha do espaço e o resto dos aparelhos. Nos últimos anos, este deixou de ser um instrumento de trabalho para se tornar um objeto de decoração que, além disso, cumpre a função de extrair silenciosamente os fumos.

É uma nova forma de viver a cozinha, onde a tecnologia se alia ao design funcional de forma exímia. É, igualmente, o fim das desculpas quando o tema é não comer bem e de forma sustentável.