“Efeito Cuca”, os óculos preferidos da fadista chegam mesmo a tempo da primavera

Quer prefira as armações cat eye que continuam a fazer sucesso pelo Instagram ou o glamour a que já nos habituaram as opções mais escuras e full-sized, estes são os óculos de sol para investir nesta temporada (ver galeria em baixo).

As escolhas de Cuca Roseta, a embaixadora apaixonada pelas artes

A seleção dos óculos de sol perfeitos leva-nos ao "efeito Cuca". Não é segredo que tudo o que a fadista, de nome de batismo Isabel "Cuca" Roseta, canta é sinónimo de paixão, autenticidade e elegância. Se no fado, é "a voz que todos querem ouvir", fora dos palcos continua a ser impossível ser-se-lhe indiferente. A beleza estonteante e o bom gosto, no que à moda diz respeito, levam-na a partilhar o amor por outras artes. É cinturão negro de taekwondo e apaixonada pela dança e pela pintura. É também embaixadora de várias marcas portuguesas, entre elas, a Moss eyewear, um exclusivo da rede de óticas Optivisão.

"Sou uma pessoa que usa óculos no inverno e no verão", começa por dizer. Depois parte para a explicação: "Reflito nos meus óculos aquilo que estou a sentir. (…) Acordo num dia mais excêntrica e apetece-me ter muita atitude e uso uns óculos cor-de-rosa fluorescente. No dia a seguir, já não estou nada nesse mood e apetece-me algo mais discreto." A franqueza com que explica o fado como "sentimento", "algo que não se explica, que vem de dentro como o amor" ou "a canção da alma" parece transparecer para as simples escolhas do dia a dia.