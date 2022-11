Doze favoritos em promoção nesta Black Friday

Prepare-se bem porque estão aí os descontos mais aguardados do ano. Depois do Prime Day, a Amazon está de volta com promoções em marcas imperdíveis e produtos indispensáveis para uma semana intensa de Black Friday que só termina a 28 de novembro, na Cyber Monday. Esta é a altura perfeita para antecipar as compras de Natal e aproveitar uma seleção de produtos aos melhores preços.

Para facilitar a maratona de compras, selecionamos as doze promoções dignas de nota – da beleza à tecnologia – que não pode perder:

Mas há mais... muito mais! Todos os dias vão surgir negócios imperdíveis – em marcas de topo, produtos artesanais ou em marcas emergentes – para poupar (sempre em grande estilo e segurança) nesta época festiva. Esteja atento ao site da Amazon.