Do festival ao sunset, 5 looks para brilhar

É oficial: o verão está aí, mesmo que não oficialmente, e já só conseguimos pensar em aproveitar: as férias, os festivais de verão que finalmente voltaram, os sunsets com amigos, as noites quentes que se prolongam até de madrugada.

É altura de renovar o armário, deixar para trás todos os looks de meia-estação e abraçar o verão que há em nós. Com tantos eventos já ao virar da esquina e com a vontade de os aproveitar ao máximo, decidimos criar 5 looks que funcionam em qualquer evento.

A Mango lança o convite, com Together Sounds Better, uma campanha que nos incentiva a celebrar a vida e a estar ao lado de quem mais gostamos, inspiradas pela música. Nós aceitamos - de bom grado! - e juntamos as peças-chave que queremos já no armário, para começar a aproveitar o verão em todo o seu esplendor! Ouve a playlist, explora os looks e aproveita cada dia de verão ao máximo!

LOOK 1: q.b. clássica, q.b. arrojada

Numa sexta-feira de trabalho e com planos after work ou num fim de semana com muitos planos, aquilo que mais queremos no outfit é versatilidade, sempre com o máximo de estilo e personalidade.