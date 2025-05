Do croché às missangas: o verão está nos detalhes

Quando os dias se tornam mais longos e os planos se desenham à beira-mar, apetece-nos leveza, alegria e acessórios que traduzam tudo isso num só olhar. A nova linha Tropical Glow, da Bijou Brigitte, é assim uma ode ao verão no seu estado mais puro: despreocupado, luminoso e vibrante.

Nesta estação, a marca alemã convida-nos a brilhar com confiança e cor, a explorar a liberdade dos padrões tropicais e a deixar que pequenos detalhes façam uma grande diferença no nosso estilo. Mais do que uma coleção, Tropical Glow é um estado de espírito — aquele que só o verão sabe trazer.

Cores vibrantes e espírito boémio: uma combinação irresistível

Com peças que vão dos acessórios de cabelo com motivos de verão, aos brincos maximalistas, que prometem dar nas vistas, aos colares de missangas coloridas, a nova coleção mistura referências retro, como o croché dos anos 70, com um toque de frescura contemporânea. O resultado? Um look fresco, alegre e cheio de personalidade, perfeito para os dias quentes que se aproximam.

Os tons amarelos vibrantes, os padrões florais e os bag charms irreverentes trazem de volta aquela energia despreocupada que associamos ao verão — e às boas memórias que ele desperta. Sem esquecer uma seleção de malas para todas as ocasiões, seja para uma ida à praia, um passeio pela cidade ou para um jantar com amigos.

Peças que realçam qualquer look

Cada peça da Tropical Glow foi pensada para transformar qualquer outfit num statement de estilo, sem esforço. A coleção apresenta-se como um verdadeiro must-have da estação, ideal para quem quer incorporar um toque de férias no quotidiano, mantendo sempre uma atitude positiva e um estilo único.

Destaque para os chapéus de croché às riscas, os adoráveis "SeedBeats" com fios coloridos e os ganchos de cabelo com flores exóticas, que acrescentam uma leveza tropical ao visual e colocam-nos, imediatamente, em modo praia. O difícil vai ser escolher.

Bijou Brigitte: paixão por acessórios desde sempre

Com mais de 60 anos de história, a Bijou Brigitte é uma marca de referência quando se fala em bijutaria e acessórios de moda na Europa. Presente em 18 países com cerca de 900 lojas, esta empresa familiar alemã continua a destacar-se pela sua oferta diversificada e de qualidade.

Dos clássicos em prata de lei aos acessórios mais arrojados da coleção "Senso di Donna", passando por peças divertidas para estilos individuais, a marca reúne atualmente mais de 9.000 artigos — sempre atentos às últimas tendências e a pensar em todos os estilos de mulher.

Inspire-se com a Bijou Brigitte para criar looks inesquecíveis.