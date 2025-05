Do conforto ao statement: os ténis da estação

É exatamente aqui que entram as novas protagonistas da estação: Skechers UNO e Court. Um arco-íris de sapatilhas coloridas e de inspiração vintage perfeitas para qualquer ocasião, mood e outfit.

Mais do que sapatilhas, são um manifesto de estilo e liberdade, pensadas para mulheres que querem tudo — o visual certo, o conforto absoluto e a versatilidade necessária para enfrentar o dia com garra. De olhos postos nas tendências mais quentes da moda internacional, estas categorias da Skechers provam que podemos, sim, andar nas nuvens… com os pés bem assentes na terra do bom gosto.

UNO e Court são o reflexo da mulher contemporânea: práticas, ousadas, seguras de si. São a dose certa de cor, personalidade e inovação que faltava no seu closet. Porque não se trata apenas de calçar um par de sapatilhas. Trata-se de caminhar com confiança, de assumir o seu estilo, e de o fazer com a máxima comodidade, do primeiro passo ao último. Moda com bem-estar, sem compromisso? É essa a proposta da Skechers.

UNO ou Court? Escolha a sua vibe

O conceito é simples: No matter what, a Skechers tem um modelo para si. Se é fã de um look arrojado, urbano e cheio de cor, as UNO são a escolha perfeita.

Se prefere um estilo mais retro, com uma vibe cool e descontraída, as Court vão encaixar na perfeição no seu dia a dia.

A variedade de cores, padrões e texturas torna estas linhas tão versáteis quanto irresistíveis. São, sem dúvida, o must-have da estação.

Moda trendy com conforto? Sempre.

Não é por acaso que a Skechers é conhecida como "a marca da tecnologia de conforto". E a inovação continua a surpreender: muitos modelos UNO e Court já contam com a tecnologia Skechers Hands Free Slip-ins™, que permite calçá-los sem mãos, num só movimento. Prático, rápido e feito para mulheres com rotinas agitadas, que não têm tempo (nem paciência) a perder.

Mas a conveniência não fica por aqui: há modelos laváveis na máquina, que se mantêm impecáveis por muito mais tempo. Estilo prático, como deve ser.

Porque cada passo conta, a Skechers continua a elevar o conceito de conforto aliado ao design, criando modelos pensados para mulheres reais, com vidas reais. Moda, sim — mas com propósito. E prazer garantido.

Da passadeira ao asfalto, a moda anda connosco Estas sapatilhas não são apenas um acessório: são um reflexo da nossa energia, do nosso ritmo e da nossa atitude. Entre compromissos e planos de última hora, as UNO e as Court acompanham a mulher moderna com leveza e estilo. São aquela peça-chave que faz toda a diferença, seja num look casual ou mais cuidado.

Sapatilhas que acompanham todos os moods (e outfits!)

Coloridas, modernas e práticas, as UNO e Court oferecem uma paleta vibrante de opções. Existe um par ideal para cada estilo, estado de espírito ou momento do dia. Dos looks mais descontraídos aos visuais mais arrojados, estas sapatilhas são sempre o toque final perfeito para realçar a sua personalidade.

Seja para trabalhar, sair com as amigas, viajar ou simplesmente passear com estilo, tudo se torna mais fácil quando o conforto está garantido — e com estas categorias da Skechers, é mesmo uma certeza.

Com a Skechers, seguir as tendências nunca foi tão leve e natural. Descubra o seu modelo ideal e caminhe com confiança nesta nova estação. Tudo à distância de um clique, em www.skechersportugal.pt.