Dicas para hidratar a pele pós-férias

Sim, faltam menos de duas semanas para o verão terminar. Sabemos que ao ler isto, muitos vão ficar desiludidos, já com saudades do cabelo com cheiro a mar, a pele dourada, a roupa ultraleve, o chinelo no pé… Os tempos de praia e piscina infinitos já lá vão e estamos de volta à rotina. É hora de recomeçar, de preparar o guarda-roupa para o layering de outono, de antecipar o tempo mais frio, do chá ao final do dia… – o que também pode ter o seu encanto, admitimos. Sobretudo, se continuarmos a cuidar de nós q.b., na dose certa, como os nossos corpo e mente merecem.

Neste pós-férias, não se esqueça de manter a pele hidratada. E há várias razões para não descurar este ponto. Primeiro, hidratar é uma das melhores formas de fazer manter o brilho e aspeto saudável pós-verão durante mais tempo. Segundo, hidratar é também a resposta para permitir que a pele recupere das possíveis agressões (aka, escaldões de verão…). Terceiro, hidratar é manter a pele protegida e saudável durante as mudanças de temperatura que se avizinham. Quarto, hidratar a pele é essencial durante todo o ano, com especial atenção para quem tem a pele mais sensível.

Há mais razões, claro, mas ficamos por aqui desta vez, até porque vamos revelar a opção perfeita para hidratar a pele: uma marca portuguesa – formulada e produzida integralmente em Portugal – e com várias referências para manter a pele hidratada (e para prevenir o envelhecimento precoce da pele!). A Soft&Co. Já ouviu falar? Está à venda online no site da marca, e em supermercados, hipermercados e lojas especializadas em higiene e beleza.

100% portuguesa e com fórmulas poderosas, vegan e cruelty free Rigor e qualidade são uma prioridade para a Soft&Co. As fórmulas são baseadas em ingredientes naturais – como óleo de amêndoas, óleo de coco e aloé vera. Para prevenir o envelhecimento precoce da pele, todos os produtos contam ainda com a presença de vitamina E. Todos os produtos lançados pela marca portuguesa são de origem exclusivamente vegetal e não são feitos quaisquer testes em animais.

A linha de cuidados de corpo da Soft&Co foi pensada para o bem-estar e hidratação da pele no dia a dia de todas as famílias e é recomendado para aplicação corporal a partir dos 3 anos de idade. Deixamos aqui algumas sugestões, entre novidades e essenciais para ter sempre em casa.

1. Bruma refrescante

Uma novidade lançada este ano pela Soft&Co, que hidrata e tonifica rosto e corpo. Com água pura refrescante e hidratante, aloé vera, glicerina e ácido hialurónico, esta bruma não só dá um boost de hidratação e frescura intensa como revitaliza a pele e previne os danos causados pelos radicais livres. Permite que a pele recupere o conforto e o bem-estar. E sabia que é um excelente fixador de maquilhagem? Ideal para usar antes de sair de casa, como último passo da rotina. É adequado para todos os tipos de pele.

Bruma refrescante, 250 ml, PVR €6,99



Creme Gordo Hidratação Intensiva, 250 ml, PVR €11,99 2. Creme Gordo Superintensivo Outra novidade Soft&Co. Este creme vegan é ultra-hidratante e pode ser usado no corpo e no rosto. Adequado a todos os tipos de pele, pode ser usado na gravidez. Não contém fragrância nem qualquer tipo de corante, protege a pele nos dias mais frios e quentes durante todo o ano e foi especialmente criado para peles secas, muito secas e sensíveis. É ainda perfeito para regenerar e reparar as peles secas localizadas: calcanhares, cotovelos, joelhos e mãos. Na fórmula, contém um alto conteúdo de óleos vegetais – rícino, girassol, amêndoas doces, óleo de argão e manteiga de carité – e é enriquecido com aloé vera, vitamina E, pantenol e extrato da planta croton lechleri (denominada sangue-de-dragão – conhecido pelas propriedades regeneradoras, reparadoras e apaziguadores).

3. Creme Gordo Hipoalergénico Mais uma novidade no catálogo da marca portuguesa. O creme gordo hipoalergénico respeita o pH natural da pele e foi testado dermatologicamente. Hidrata a pele e forma uma película de proteção que mantém a pele hidratada e protegida das agressões externas – frio, vento, detergentes… Contém óleos de amêndoas, coco, aloé vera, xilitol e vitamina E. É adequado para todos os tipos de pele, especialmente as mais secas e sensíveis, e está indicado também para o cuidado das zonas mais secas do corpo – cotovelos, joelhos, pés (na aplicação deve insistir nestas zonas para obter o efeito desejado e repetir sempre que necessário). O generoso formato de 500 ml torna-o ultra prático para tratar a pele de todos lá em casa.

Creme Gordo Hipoalergénico, 500 ml, PVR €9,99

5. Gel Refrescante Aloé Vera Vegan e fabricado em Portugal, este gel testado dermatologicamente é indicado para regenerar e refrescar todos os tipos de pele. Ideal, por exemplo, para os momentos pós-exposição solar, sobretudo depois de um escaldão – que devemos evitar ao máximo, mas sabemos que, por vezes, acontece e há que cuidar da pele depois! –, ou em zonas sensíveis, desidratadas ou de pele fragilizada (após uma queda, por exemplo). É hidratante, refrescante e vitaminado, com 100% aloé vera, aminoácidos de origem vegetal e vitamina E. Foi também premiado como Produto do Ano 2021 nos cuidados de corpo vegan. Gel Aloé Vera, 500 ml, PVR €8,29

Conheça a gama completa de cuidados de rosto e de corpo da marca portuguesa no site da Soft&Co, onde também pode fazer a sua compra online. Na dúvida sobre os produtos certos para si, pode recorrer à Beauty Advisor da Soft&Co, num atendimento virtual, individual e personalizado – disponível para esclarecer dúvidas e aperfeiçoar a rotina de beleza com dicas e conselhos úteis, para manter a pele saudável e radiante todos os dias.