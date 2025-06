Diana Chaves: "Notei uma transformação incrível na minha pele"

Aos 43 anos — quase a completar 44 —, Diana Chaves é um nome que dispensa apresentações. Figura querida da televisão portuguesa, mulher de família, e símbolo de autenticidade, cresceu diante das câmaras mas é fora delas que se revela mais inteira: na serenidade dos seus dias, na ligação à natureza e nos gestos simples que marcam a sua rotina.

Hoje, é o rosto da nova campanha Lactourea da Lactovit, uma gama pensada especialmente para peles secas, que promete reparar, proteger e manter a juventude da pele desde o banho. "A pele do corpo representa cerca de 90% da nossa pele total. Porque é que continuamos a esquecê-la?", questiona Diana. Esta entrevista é um lembrete: cuidar da pele não é futilidade, é respeito por quem somos.

Falámos com Diana Chaves sobre beleza real, pressões sociais, a sabedoria que o tempo traz e, claro, os segredos da sua rotina. E saímos inspiradas.

Diana, és uma das mulheres mais acarinhadas de Portugal. Comecemos com uma pergunta simples mas profunda: o que vês quando te olhas ao espelho?

Vejo uma mulher madura, com rugas de expressão que retratam a minha forma de estar na vida, pautada por muitos sorrisos e gargalhadas.

A tua imagem transmite sempre equilíbrio, simplicidade e autenticidade. O que é, para ti, a beleza aos 43 anos?

O equilíbrio, a simplicidade e a autenticidade são, de facto, características que me acompanham desde sempre. A beleza, em qualquer idade, não é composta apenas pelas características físicas. Grande parte dela depende das nossas vivências, de como nos sentimos na nossa pele e dos cuidados que temos com a mente e o corpo.

Qual foi a maior lição de beleza que a maturidade te trouxe?

Não me consigo lembrar de nenhuma lição especifica, mas sim de uma palavra: cuidar. Sempre. De mim, dos meus e, por vezes, até de pessoas que apenas se cruzam na minha vida.

Vivemos numa altura de muita pressão sobre a imagem. Como lidas com isso?

Sinceramente, não sinto essa pressão. A nível profissional estou muito bem acompanhada e, na minha vida pessoal, gosto de me sentir confortável. Por isso, visto-me de forma muito casual.

Sempre deste importância à tua pele ou foi algo que foste aprendendo com o tempo?

É algo que aprendi a valorizar cada vez mais com o passar do tempo — e, honestamente, gostava de ter começado mais cedo. Por volta dos 25 anos, a pele começa a perder alguns nutrientes, por isso é fundamental começar a cuidar dela o quanto antes. Ao longo dos anos, experimentei muitos produtos, fui percebendo o que resulta e o que não resulta. A Lactourea foi uma descoberta recente para mim e fez toda a diferença.

Sentes que tens uma rotina disciplinada ou mais intuitiva?

Penso que sou disciplinada. Há coisas das quais não abdico. Não abdico de hidratar bem a pele, colocar protetor solar, beber muita água e fazer desporto sempre que posso.

Falamos muito da pele do rosto, mas esquecemos o resto do corpo. Como integras esse cuidado na tua rotina?

Sem dúvida. Tendemos a esquecer que a pele do nosso corpo representa cerca de 90% da nossa pele total — e merece exatamente os mesmos cuidados. O mais importante é conhecer bem o nosso tipo de pele. A minha é seca, e percebi que nem todos os produtos funcionam. Por isso, confio na linha Lactourea, da Lactovit, uma gama especialmente desenvolvida para pele seca.

Como encaixas essa rotina na tua vida, que é tão preenchida entre trabalho e família?

A chave é a simplicidade. Sigo uma rotina de dois passos que se encaixa perfeitamente no meu dia. Começa no duche com o gel de banho Lactourea, que não só limpa como hidrata em profundidade e protege a minha pele. Depois, depois de secar, aplico o leite corporal Lactourea para reter a hidratação e potenciar a reparação da pele. É rápido, eficaz e faz com que o meu autocuidado se torne leve — mesmo nos dias mais preenchidos.

A tua pele mudou com o passar dos anos? Quais são hoje as tuas maiores preocupações?

Sim, a minha pele mudou bastante. Um dos maiores desafios que tenho enfrentado recentemente é a secura persistente. O que aprendi é que a pele seca precisa de mais do que hidratação — precisa de ser reparada. Sem uma reparação adequada, rapidamente volta aquela sensação desconfortável e repuxada. É isso que adoro na Lactourea: vai além da hidratação superficial e ajuda verdadeiramente a reparar a barreira natural da pele. A diferença na textura e no aspeto da minha pele tem sido notória.

O que mais te atraiu na gama Lactourea de Lactovit?

Desde que comecei a usar, notei uma transformação incrível na minha pele. A sensação de repuxar e as pequenas gretas desapareceram — agora sinto a pele verdadeiramente reparada e visivelmente mais jovem. Foi isso que me conquistou. Recomendo de coração — e não sou só eu. Os dermatologistas, verdadeiros especialistas da pele, também recomendam, o que me deu ainda mais confiança nesta gama.

Se tivesses de deixar um conselho de beleza a todas as mulheres, qual seria?

Retirem sempre a maquilhagem, hidratem bem a pele do rosto e do corpo, tentem alimentar-se de forma saudável, bebam muita água e façam desporto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diana Chaves (@dichavesofficial)

Confidências de beleza

Autêntica, simples e segura de si, Diana Chaves personifica a filosofia da gama Lactourea de Lactovit: uma beleza que começa com cuidado, se prolonga no tempo e se sente na pele. Porque quando nos sentimos bem connosco, tudo à nossa volta muda.

E cuidar da pele — como nos lembra Diana — é muito mais do que vaidade. É um gesto de amor próprio que nunca devia ser adiado.