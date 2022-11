Descubra a combinação de ingredientes para uma pele mais jovem

Há sonhos que todos gostaríamos de concretizar na vida. À medida que o tempo passa, uns tornam-se mais possíveis do que outros: viajar pelo mundo, conhecer pessoas incríveis, conquistar um bom trabalho, alcançar o bem-estar físico e… ter sempre um aspeto mais jovem. A partir dos 30 anos podemos começar a notar o aparecimento de rugas e, naturalmente, a pele perde luminosidade e adquire um tom menos uniforme. Na falta de uma máquina do tempo, devemos procurar ativos específicos que consigam renovar e reparar a pele enquanto sonhamos atingir outros objetivos pessoais.

Um desses ingredientes é o retinaldeído (retinal, para os amigos), um ingrediente antienvelhecimento três vezes mais potente do que o retinol. Entre os últimos lançamentos do mercado, há um inovador sérum da ISDIN que se destaca pelos resultados clínicos. Em apenas um mês, o novo Isdinceutics Retinal Intense reduz visivelmente as rugas em 43% e deixa a pele mais suave, a tez mais hidratada, o tom mais uniforme e a textura melhorada. Com um uso continuado, está comprovado o aumento da firmeza, redução dos poros, melhoria das imperfeições e, em geral, uma pele rejuvenescida.

Uma combinação única de ingredientes O segredo está na formulação. Trata-se de um sérum que deve ser aplicado à noite, quando ocorre a renovação celular, para reduzir os sinais do tempo no rosto enquanto dormimos. A textura bifásica mistura os ingredientes no momento de utilização, preservando a frescura para melhores resultados, e oferece um benefício duplo para a pele: combina a eficácia intensiva do famoso retinal com as propriedades calmantes da niacinamida.

É este último complexo — apelidado de SoothingComplex — que acalma a pele e torna o Retinal Intense adequado a todas nós, incluindo as peles mais sensíveis.

Ao contrário de outros tratamentos de retinol ou de ácido retinoico, o novo sérum da ISDIN minimiza a secura e desconforto associados à família dos retinoides, hidrata e acalma a pele para uma elevada tolerância.



Uma pele visivelmente mais jovem

A sensação de conforto fala por si e é potenciada pela melatonina, um antioxidante que ajuda a reparar a pele dos danos acumulados durante o dia. Na lista de ingredientes, ainda combina retinaldeído com bakuchiol e Vit-A-Tech para ajudar a renovar a pele e reduzir visivelmente as rugas e linhas de expressão tão temidas.



Sabia que… o retinaldeído, é três vezes mais potente do que o retinol e converte-se em ácido retinoico, 11 vezes mais rápido, na pele?



Como usar o sérum renovador?

A textura ligeira e emoliente do Retinal Intense vai transformar este passo da rotina noturna num ritual sagrado. O sérum deve ser o terceiro produto a ser aplicado no rosto, após a limpeza e o contorno dos olhos. Aplique duas doses de produto e misture ambas as fases até conseguir uma cor homogénea. Espalhe uma fina camada sobre o rosto limpo e seco, sempre evitando o contorno dos olhos e mucosas. Para terminar a rotina facial Isdinceutics, recomenda-se a utilização de um creme hidratante como o A.G.E. Reverse Night.

Se é a primeira vez que usa um retinoide, recomendamos um período de adaptação. A pele deve "habituar-se" aos retinoides tópicos, pelo que se recomenda iniciar gradualmente a utilização para minimizar o aparecimento de uma possível irritação. No primeiro mês, aplique apenas duas vezes por semana para um aspeto mais jovem.



É possível que durante as primeiras aplicações provoque prurido, vermelhidão e inclusive descamação, uma vez que a pele necessita de um período de retinização. Se não aparecer irritação, pode-se aumentar progressivamente o número de utilizações até passar a uma aplicação diária. Na manhã seguinte, é imprescindível a utilização de protetor solar. Ao fim de três meses, melhora em 12% a firmeza para uma pele mais lisa como sempre sonhou!