Descobrimos o segredo da roupa sempre fresca e suave

Por Máxima, 10:49

Separar a roupa por cores e tecidos, colocar na máquina de lavar, estender, engomar, guardar. Estas tarefas até podem parecer simples, mas englobam uma ciência que é aperfeiçoada ao longo do tempo. A sensação da roupa fresca e suave compensa todo o trabalho. O problema revela-se quando uns dias depois o cheiro desapareceu e algumas peças parecem estar guardadas há uma eternidade.

Descobrimos o segredo para a roupa impecável, macia, pronta a usar e cheirosa até 300 dias. A Quanto lançou uma nova gama de amaciadores, Elixir, criada a partir de uma tecnologia de milhões de pérolas que permite frescura e sensação de roupa lavada com eficácia prolongada. Além de amaciar cada fibra da roupa, o Quanto Elixir garante que a fragância é libertada durante todo o dia.

Com óleos essenciais, o amaciador concentrado está disponível em três fragâncias: Lírios Azuis, Rosas e Herbal.

Da mesma gama surge também um novo produto, um refresher, o salvador dos imprevistos. Este spray, quando aplicado na roupa, prolonga o cheiro a lavado por 24 horas, ao mesmo tempo que neutraliza odores e traz à roupa a sensação de que foi acabada de lavar, mesmo que já tenha sido usada. O spray elimina também os vincos comuns causados pelo uso diário. Está disponível nas versões Herbal e Lírios Azuis.

Celebridades não resistem

A apresentação do novo Quanto Elixir contou com a presença da apresentadora Inês Folque, Bárbara Taborda, Catarina Miranda, Rita Ferro Alvim e Vanessa Martins. As celebridades e influencers compareceram na Casa do Lago do Pestana Palace, em Lisboa, para conhecer a nova gama Quanto.

Na apresentação, os responsáveis pela Quanto explicaram a tecnologia que permitiu criar as novidades e que vai fazer a diferença na roupa. A boa disposição reinou no evento. Alguns convidados não resistiram a recordar o famoso jingle da marca e, já depois do evento, Catarina Miranda experimentou e aprovou os novos produtos.