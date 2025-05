“Descansar é o meu melhor skincare.” Pia Santos Cunha revela os seus rituais de beleza

Fundadora e diretora criativa da marca Mr. Mood, Pia Santos Cunha é uma mulher que inspira não só pelo que veste, mas sobretudo pela forma como vive. Entre os cliques da câmara e os momentos de pausa, estivemos à conversa no icónico Palácio do Governador, em Lisboa, num cenário em que a elegância da Estée Lauder se uniu à sofisticação da marca Mr. Mood, na qual a rotina de autocuidado se revelou com autenticidade.

Foi nesta atmosfera de sofisticação tranquila que Pia partilhou a sua filosofia de vida, onde o descanso é ponto de partida, e não de chegada. Com uma vida intensa entre maternidade, direção criativa e escapadelas até à sua Casa da Figueira" em Alcácer do Sal, Pia encontra no sono e no ritual noturno um pilar essencial — físico, emocional e criativo. "Quando durmo bem, tudo funciona melhor: da paciência ao brilho da pele", diz com a serenidade de quem já aprendeu que o corpo, quando escutado, revela exatamente o que precisa.

Neste ritmo mais atento, a coleção Revitalizing Supreme+, da Estée Lauder, tornou-se parte integrante do seu cuidado diário, especialmente o novo creme de noite Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme. Com uma textura transformadora e ingredientes inovadores, como a tecnologia CollaNight-8™, este creme noturno oferece à pele madura uma verdadeira regeneração enquanto dormimos — reforçando a firmeza, reduzindo visivelmente as linhas e devolvendo luminosidade à pele já ao acordar.

"É um essencial na minha rotina. Tal como nas peças que crio para a Mr. Mood, procuro no skincare algo que una conforto, sensorialidade e eficácia", conta Pia. E assim se constrói uma beleza que não é só visível, mas sentida: com texturas que acariciam, aromas que elevam e fórmulas que cuidam da pele com a mesma delicadeza com que Pia cuida do seu tempo.

O resultado desta produção é uma experiência visual e emocional onde o lifestyle solar e intuitivo de Pia se funde com a excelência da Estée Lauder, para criar um retrato feminino cheio de autenticidade e beleza.

Ao longo da nossa conversa, Pia revelou os gestos que não abdica: os minutos de silêncio de manhã com um café, os banhos quentes ao final do dia, o toque da natureza sempre que possível. Mas acima de tudo, partilhou a importância de respeitar os próprios ritmos: "O equilíbrio não é um ponto fixo — é um movimento constante", afirma.

Entre o essencial e o intemporal

Com a mesma leveza com que desenha as peças de verão eterno para a Mr. Mood, Pia fala da importância de manter uma pele radiante — não para parecer mais jovem, mas para sentir-se bem na sua própria pele. "A beleza começa de dentro. Está na forma como nos sentimos e na calma com que olhamos o mundo", diz-nos com um brilho no olhar que nenhuma fórmula substitui, mas que os hidratantes Revitalizing Supreme+ ajudam, certamente, a preservar.

Com vidas intensas e rotinas exigentes, esta conversa é um apelo a desacelerar com sofisticação. É sobre a importância de nos cuidarmos, aliando o prazer à ciência, como a escolha de um vestido favorito que nos transmite conforto, confiança e beleza.

A receita de Pia para o bem-estar? Silêncio, simplicidade, sono e o poder de um bom creme noturno. E talvez um vestido leve, que nos lembre que o verão pode ser um estado de espírito.

Q&A com Pia Santos Cunha

Quem é a Pia Cunha, além do universo profissional?

Sou antes de tudo mãe. A minha essência vive nos momentos com a minha família. Gosto dos dias que me permitem respirar fundo, olhar com calma e estar verdadeiramente presente. Tento, sempre que posso, pequenas fugas ao ritmo acelerado e é aí que encontro inspiração e mantenho o foco. A profissão ocupa muito, mas não define tudo.

Como descreveria o seu lifestyle em três palavras?

Intuitivo. Estético. Livre.

Qual foi o momento em que sentiu que precisava de desacelerar e dar prioridade ao bem-estar e ao autocuidado?

Foi quando percebi que a minha energia criativa já não fluía como antes. Estava sempre exausta, sempre ligada no "modo produção". A pausa não veio como escolha — veio como necessidade. Hoje, priorizar o meu bem-estar é o meu ponto de partida para criar, liderar e viver com mais intenção.

Como começa e termina um dia típico?

Começa sem pressa. Preciso de alguns minutos só para mim, com um café e silêncio antes da casa acordar. À noite, gosto de desligar do "telefone" a partir do final do dia de muito importante, deitar cedo.

Há rituais que não abdica?

Sim. Um banho quente e em silêncio, um tempo só para mim. Também preciso de contacto com a natureza e o máximo dias de sol possível.

O sono tem um papel central na sua rotina?

Completamente. É o meu reset físico, mental e criativo. Quando durmo bem, tudo funciona melhor: da paciência ao brilho da pele. Aprendi a tratar o sono como prioridade e não como luxo.

Sempre valorizou o descanso ou foi algo que aprendeu com o tempo?

Aprendi com o tempo e, sobretudo, com o corpo. Ele avisa quando é demais. Antes via o descanso como tempo perdido — hoje sei que é o que me mantém inteira, produtiva e presente.

Que impacto nota na sua pele e no seu bem-estar geral quando respeita os seus ciclos de descanso?

A pele acalma e a mente clareia. Descansar é o meu melhor skincare.

O que representa para si o conceito de "beleza"? Está mais ligado ao exterior ou ao interior?

Para mim, a beleza começa sempre de dentro. Está na forma como nos sentimos, nos nossos gestos, na calma com que olhamos o mundo. O exterior pode ser reflexo disso.

Como é que a Estée Lauder entrou na sua vida?

Desde sempre me lembro da marca, dos frascos giros…havia sempre um certo mistério e sofisticação ligados à marca. Com o tempo, tornou-se parte da minha própria rotina.

O estilo Mr. Mood é uma extensão do seu estado de espírito?

Sim, totalmente. Traduz o meu mood de verão constante — leve, livre e luminoso.

Como nasceu essa vontade de criar uma marca com identidade tão forte?

Veio da vontade de criar algo que me permitisse estar sempre na estação VERÃO.

O que define uma peça "intemporal" para ti?

É aquela que continua a fazer sentido, estação após estação.

A Casa da Figueira em Alcácer do Sal é um verdadeiro refúgio para si? Que papel tem esse espaço na sua vida e no seu equilíbrio?

É onde respiro fundo, desacelero e volto ao essencial.

Como surgiu esta ideia?

Nasceu de um desejo antigo de ter um espaço que refletisse a minha forma de estar simples e que me transmitisse calma.

Como é conciliar a vida de empreendedora com a maternidade e os momentos em família?

Nem sempre é fácil. Aprendi a aceitar que não posso estar em todo o lado, mas que posso estar presente onde estiver.

Tens alguma prática ou filosofia de vida que segue para manter esse registo de "good vibes" na sua vida?

Tento começar o dia com silêncio, respirar fundo antes de reagir, e lembrar-me que o bonito está quase sempre nas coisas simples.

Que mensagem gostaria de passar a outras mulheres que procuram esse equilíbrio entre carreira, beleza e bem-estar?

Que o equilíbrio não é um ponto fixo — é um movimento constante. E que vale a pena ouvir o corpo e respeitar os seus ritmos.

Há algum conselho prático que tenha adotado recentemente e que queira partilhar com as nossas leitoras?

Terminar o dia sem ecrãs.

Se pudesses resumir a sua visão de bem-estar numa frase, qual seria?

Bem-estar é viver em sintonia com o que te faz bem.

Pele mais firme, flexível e revitalizada — enquanto dorme

Revitalizing Supreme+ da Estée Lauder é uma linha premium de cuidados de pele de alta performance desenvolvida para combater múltiplos sinais de envelhecimento e promover uma pele visivelmente mais firme, lisa e radiante. No coração desta linha está o Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme, o hidratante noturno avançado desta prestigiada coleção da Estée Lauder, referência mundial em cuidados noturnos da pele.

Com mais de 40 anos de experiência em reparação noturna e 30 anos de investigação em colagénio, esta inovação combina ciência de ponta e ingredientes de origem natural para transformar visivelmente a pele durante a noite.

A linha Revitalizing Supreme+ oferece hidratantes multi-ação com a mais recente tecnologia antienvelhecimento da Estée Lauder. Enriquecida com o novo Extrato Flor de Hibisco ao Amanhecer e o exclusivo Extrato de Moringa, a coleção foi criada para aumentar em 10x a produção natural de colagénio em apenas 3 dias.

Os resultados são visíveis nas 3 zonas-chave do rosto — maçãs do rosto, linha do maxilar e zona nasolabial —, para contornos mais definidos, firmeza melhorada e uma pele visivelmente mais jovem, luminosa e saudável. Com texturas luxuosas e aromas cítricos florais, cada aplicação oferece um momento de puro cuidado e eficácia.

Revitaliza. Refirma. Redefine

Revitalizing Supreme+ inclui ainda texturas adaptadas a diferentes necessidades, desde as mais leves para a pele mista/oleosa às fórmulas mais ricas para a pele mais seca. Todos os produtos são dermatologicamente testados e indicados para todos os tipos de pele.

Eleve o potencial da sua pele com Revitalizing Supreme+ da Estée Lauder.