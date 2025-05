Dentinhos a romper? Há formas naturais de acalmar o desconforto

Para muitos pais, este é o primeiro sinal de que os primeiros dentinhos estão a chegar — e com eles, uma nova fase cheia de descobertas, mas também de desafios!

A erupção dentária pode começar tão cedo quanto os três meses de idade e é, para muitos bebés, uma experiência desconfortável. Gengivas inchadas e doridas, irritabilidade, sono agitado, dermatite da fralda, cólicas, diarreia ou até falta de apetite — os sintomas nem sempre são fáceis de associar à dentição, o que torna o dia a dia mais exigente e emocionalmente desgastante para toda a família.

Nestas alturas, os pais procuram mais do que um simples alívio: procuram uma solução natural que trate e alivie os sintomas associados ao aparecimento de dentinhos. Uma solução prática que traga conforto ao bebé, sem complicar ainda mais a rotina já exigente da maternidade e da paternidade. É precisamente aí que entra Camilia® — o medicamento homeopático de eleição para o alívio dos sintomas associados ao nascimento dos primeiros dentes.

Alívio com confiança, desde os primeiros sintomas

Dor e inflamação das gengivas, irritabilidade, febre ligeira, distúrbios digestivos, hipersalivação e até faces vermelhas — os primeiros dentinhos podem trazer muito mais do que um sorriso em construção. Mas nem sempre é fácil identificar que todos estes desconfortos têm a mesma origem.

Camilia® da Boiron, laboratório farmacêutico de referência, é um medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nestas perturbações que atua de forma global, aliviando os principais sintomas da dentição. Sem açúcar, lactose, conservantes ou álcool, é a escolha natural para os mais pequenos.

Camilia® para bebés felizes

Humor rabugento? Gengivas inchadas e doridas? Sono agitado? Com a sua fórmula completa, Camilia® ameniza e trata os sintomas associados à dentição, de uma forma natural e prática.

Porque a rotina já é difícil, a solução deve ser simples

Com as suas unidoses estéreis, Camilia® é fácil de transportar, administrar e guardar — cabe na bolsa do bebé, no bolso do casaco ou no kit de maternidade que todas as mães (e pais!) deviam ter à mão.

A toma é simples: uma unidose, duas a três vezes por dia, diretamente na boca do bebé, sem necessidade de massajar as gengivas. E porque a noite é, para muitos pais, o maior desafio, uma das administrações deve ser feita antes de dormir, ajudando o bebé a acalmar e passar uma noite mais descansada — e toda a casa também.

Se os sintomas persistirem por mais de três dias, após toma recomendada, é essencial consultar um profissional de saúde.

A escolha natural dos pais atentos

Disponível em farmácias e parafarmácias, e sem necessidade de receita médica, Camilia® tem conquistado a confiança de mães e pais nesta fase inevitável — mas que não tem de ser penosa.

Porque aliviar o desconforto do bebé é acalmar também a ansiedade dos pais. E porque cuidar com consciência é também escolher produtos que respeitam o corpo e o tempo dos mais pequenos.