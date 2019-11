Crianças no carro? A cadeira certa faz a diferença em cada viagem

Esta cadeira auto distingue-se por uma série de inovações, como prescindir do apoio de braços, para minimizar o risco de mau uso. Isto porque vários estudos mostram que um dos erros mais comuns é no momento de colocar o cinto. Deixando-o por cima destes apoios, o cinto está em contacto com as partes moles do abdómen. Com os movimentos da criança, a tendência é de o cinto subir, o que, em caso de embate, se traduz em lesões em órgãos vitais como o fígado, o baço ou os rins. O correto e seguro é que o cinto fique na zona pélvica.

Para garantir que o cinto de segurança fica na posição mais correta, a KIDFIX III S tem o SecureGuard, um quarto ponto de fixação do cinto situado no meio das pernas da criança – ao contrário de outros sistemas de retenção, apenas com três.