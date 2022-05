Corpo perfeito: a rotina anticelulite e barriga lisa começa agora

Novidade!

Para remodelar barriga e ancas

Este é um tratamento remodelante intensivo inspirado na mesoterapia, com os mesmos ingredientes ativos usados na técnica da medicina estética. É a grande novidade da Collistar na rotina de corpo perfeito para este ano. A nova fórmula melhorada (mais eficaz!) tem um efeito corpete invisível, com ação quente e frio, que combate as acumulações de gordura e a pele flácida nas zonas do abdómen e ancas. É o melhor aliado do exercício para remodelar estas duas zonas problemáticas.