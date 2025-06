Cor, estilo e tendências: a tarde mais fashion do verão está aí

Cada vez mais presente no mundo da moda e beleza, a análise de cor tem conquistado quem procura tirar o melhor partido do seu estilo pessoal. Esta tendência permite adaptar roupas, maquilhagem e acessórios ao tom de pele e subtons de cada pessoa — e, claro, isso inclui os óculos de sol, acessórios-chave para este verão.

No dia 26 de junho, a Sunglass Hut convida todas as fashion lovers para uma tarde onde a cor, o estilo e a confiança se encontram numa experiência sensorial única. Em colaboração com a revista Máxima, a loja da Rua Augusta recebe uma ativação exclusiva com sistema de Análise de Cor — uma ferramenta que promete revolucionar a forma como escolhemos os nossos óculos. Porque a cor certa muda tudo!

Own Your Moment: o verão começa aqui

A nova campanha da marca, Own Your Moment, chega com uma mensagem clara: os óculos são muito mais do que proteção solar — são afirmação, atitude e expressão pessoal. Entre modelos sofisticados, clássicos intemporais ou opções ousadas para os mais aventureiros, esta coleção foi feita para acompanhar todos os momentos da estação.

Dos Michael Kors elegantes aos Ray-Ban icónicos, passando pelos luxuosos Burberry e Versace, a seleção da Sunglass Hut apresenta designs exclusivos e cores vibrantes, perfeitos para completar o look de brunch ao pôr do sol.

Tendências e experiências ao vivo

Os convidados também podem usufruir de aconselhamento de estilo personalizado, momentos interativos e demonstrações ao vivo de como funciona a Análise de Cor — tudo num ambiente descontraído, inspirador e repleto de moda.

A tarde de verão mais estilosa

Se procura descobrir qual o par de óculos ideal para o seu tom de pele, explorar as maiores tendências da estação ou simplesmente viver uma tarde diferente e cheia de estilo, este é o seu momento. A loja Sunglass Hut da Rua Augusta abre portas das 13h00 às 19h00, com surpresas preparadas para te fazer brilhar.

Marque já na agenda: 26 de junho, Rua Augusta. O verão começa aqui — com cor, atitude e muita personalidade.