Cool spot on the block: descobrimos o mercado para todas as compras de Natal!

Todos os anos, com a aproximação do Natal, os mesmos dilemas: o que comprar? Para quem? Onde é que se resolvem facilmente todas as prendas? E qual é a altura ideal para o fazer? Nós temos as respostas. E todas elas vão dar a um único sítio – e nem sequer precisa de sair de casa. A resposta está no The Spot Market.

A premissa é simples: The Spot Market é um curador que agrega marcas portuguesas numa única plataforma, sob o lema de happy independent brands. Isto traduz-se em várias lojas, num mesmo espaço – agora inteiramente online, como o novo normal assim o exige – com a proximidade, a confiança e a entreajuda como mantras. Ainda que as vendas sejam independentes e a gestão dos produtos caiba inteiramente a cada marca, o conceito de partilha online leva a que cada marca, ao anunciar a sua presença, esteja também a alavancar o negócio das outras, ajudando o comércio nacional.

Para quem compra, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, tem a oportunidade perfeita para resolver, de uma só vez, toda a lista de presentes de Natal… ou a lista pessoal. Afinal, depois de um ano tão atípico, estamos todos a precisar de um bocadinho de self love!

Para a mãe, o pai, os irmãos ou os amigos

Quantas vezes não percorreste as lojas de fast fashion à procura de um presente para uma das pessoas da tua vida e acabaste a deparar-te com produtos todos semelhantes entre si e, inevitavelmente, semelhantes a algo que já tinham? A frustração é grande, mas acabamos sempre por nos deixar vencer pelo cansaço e comprar algo demasiado parecido. No The Spot Market tens inúmeras lojas de Moda & Calçado e de Joalharia & Acessórios, com peças distintas, modernas e que cabem nos estilos de cada um dos teus amigos e familiares! Com inspirações boho, desportivas, étnicas, clássicas ou modernas, há com certeza o match perfeito entre a pessoa que queres presentear e uma das 100 lojas.





Crianças com muuuita pinta

O mesmo princípio de repetição aplica-se, também, às crianças, com um problema ainda maior: a oferta para crianças e adolescentes é menor e a exigência é muito maior. Para as crianças e adolescentes, ter estilo é o mais importante; para os pais, o conforto e a qualidade da roupa, que precisa de ser à prova de tropelias!

Na secção Kids Teens & Baby, há uma imensidão de opções pro menino e pra menina, sempre com peças exclusivas e, em grande parte dos casos, feitas à mão e com tecidos que têm em conta a sensibilidade da pele das crianças, nomeadamente dos bebés.

O toque que faltava em casa

Uma parede vazia, um serviço de jantar que foi ficando cada vez mais desfalcado, uma divisão que nunca teve direito ao tapete que merecia. A decoração da casa é sempre um work in progress, há sempre algum apontamento que pode ser mudado, mas nem sempre se encontram as opções certas. As linhas e as cores das grandes lojas parecem obedecer a um esquema predefinido que todas vão obedecendo, e que todas vão mudando. São tendências, e são-no por algum motivo, mas há sempre uma forma de dar o toque distinto para cada casa, cada divisão e cada pormenor ser único. O The Spot Market é o game changer para qualquer amante de decoração, com verdadeiras peças de arte com cunho nacional.

Mas há mais: a categoria Pets, Deco & Lifestyle tem acessórios para patudos, pranchas de surf, almofadas para praia…Sim, o calor pode ainda demorar, mas qual é o mal de pensar já nas próximas férias?

Para ti, para os teus, para a tua casa… Seja qual for a motivação, marca na agenda: 6, 7 e 8 de novembro, The Spot Market, à distância de um clique! Diz olá aos produtos mais fashion e adeus a filas nas lojas!