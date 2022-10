Contra manchas e estrias, marchar, marchar

Adotar um estilo de vida saudável é mais do que fazer uma boa alimentação ou praticar exercício físico. É, também, ter uma rotina diária de beleza que prioriza o cuidado com a pele (aka, o maior órgão do corpo humano) e o respeito pelo ambiente.

Fazendo jus ao mote “sinta a natureza na sua pele”, a Soft&Co não deixou nada ao acaso: a sua gama completa de produtos vegan e 100% puros, elaborada a partir de poderosos ingredientes naturais (como óleo de amêndoas, óleo de coco ou aloe vera), promete deixar qualquer pele mais hidratada, regenerada e radiante. E, agora, sem manchas nem estrias.

Óleo Seco Anti-Manchas e Anti-Estrias: a nova estrela da companhia

O Óleo Seco Anti-Manchas e Anti-Estrias foi o primeiro produto da marca com testes de eficácia comprovada, realizados em mulheres com manchas e estrias, dos 35 aos 70 anos, durante 28 dias. Estes testes não enganam e os resultados falam por si: 100% das participantes afirmaram que é rapidamente absorvido, que a pele ficou mais suave, hidratada e homogénea, as manchas reduziram e o aspeto geral da pele melhorou.

Resultados Comprovados

1,8% melhoria da luminosidade da pele após 28 dias



100% das mulheres obtiveram redução das manchas



-14,5% de largura -16,6% de profundidade de Estrias

Tem "só" uma mão-cheia de razões para o querer colocar no "carrinho". Vamos desvendá-las, uma a uma.