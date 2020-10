Conhece o probiótico que te vai fazer elevar!

A vontade de ter uma alimentação mais cuidada faz parte dos planos de cada uma, sobretudo no virar de estações e de rotinas – como o regresso ao trabalho ou a entrada no outono. No dia a dia, no entanto, a comodidade de alimentar a "fome emocional", com snacks e refeições cheias de sabor, mas com um baixo perfil nutricional, sobrepõe-se à decisão de uma alimentação mais saudável.

No começo do outono, temos um novo mantra: Eleva! Eleva os padrões da alimentação, eleva o sabor de cada lanche, eleva os benefícios para o corpo e entra nas estações frias com um aconchego alimentar sem remorsos.

Somos mesmo aquilo que comemos

Que atire a primeira granola quem nunca cedeu ao chocolate de consolo escondido na gaveta do escritório. A necessidade de comer, de vez em quando, um doce é tão inegável como o movimento de rotação da Terra, e não vamos tentar tirar o teu mundo de rotação! O foco está mesmo na frequência: de vez em quando! Na normalidade, deves optar por snacks saudáveis, que contribuam para cuidar do teu organismo e te saciem verdadeiramente.

Os Mimosa Eleva vão tornar-se no teu principal aliado para snacks entre refeições. Em primeiro lugar: são leites fermentados, com bifidus e enriquecidos em fibra, sem lactose. Se já ouviste falar de iogurtes com probióticos, mas sempre te negaste a comer pelo sabor, Mimosa Eleva é o ponto de viragem que precisavas: sem adição de açúcar e adoçados apenas com stevia, estes leites fermentados têm pouca gordura mas muito sabor.

A pergunta que se segue: ok, são saborosos, mas quais são os sabores? As combinações são tão deliciosas e surpreendentes como pêssego e cenoura, framboesa e amêndoa ou quinoa, avelã e coco, nas versões sólidas, e manga e cenoura ou mirtilo e goji, nas versões líquidas.

Sabias que…? O termo probiótico significa "a favor da vida"? Estes micro-organismos sobrevivem ao processo de digestão e conferem benefícios para a saúde, exercendo a sua ação sobretudo a nível intestinal.

Luta. Supera. Eleva

Sim, Eleva é o nome dos leites fermentados. Mas quantas vezes não olhaste para uma palavra, uma marca ou um disclaimer e foi o click necessário para uma grande decisão ou uma grande mudança? Pensa bem. Pensa naquilo que gostarias de melhorar. Pequenos passos. Grandes mudanças. Eleva. Eleva-te.





1 Foca-te em pequenos hábitos que podes melhorar. Do snooze que teimas em escolher todas as manhãs, das horas intermináveis que ficas em frente à secretária sem pausas ou do vício dos jogos de telemóvel que te mantêm o cérebro acordado noite dentro. Das refeições saltadas ou impulsivas. Troca o confortável pelo benéfico: em Mimosa Eleva encontras o probiótico com ingredientes de origem natural e com uma multiplicidade de sabores, o que te permite um snack variado e completo, com fruta, cereais e sementes.

2 Repensa as tuas pequenas refeições. Não escolhas ingredientes unicamente pelo preço, pelo sabor ou pela facilidade com que os consegues cozinhar. Observa mais do que as calorias: o valor nutricional, as necessidades do teu corpo, a energia que precisas ao longo do dia. Tenta fazer escolhas ponderadas. Por exemplo, experimenta um Mimosa Eleva ao lanche, sem lactose e sem adição de açúcares. É igualmente saboroso e tem combinações inovadoras.

3 Cuida do teu corpo... Não temos todos de adorar ginásios ou de correr maratonas, mas é importante cuidar do corpo, exercitá-lo e apostar em atividades que o tornem mais forte e mais resistente. Modalidades como o pilates, o yoga, ou mesmo aulas de postura corporal têm como foco não apenas fortalecer os músculos, mas também uma simbiose entre corpo e mente, aliviando o stress e aumentando a sensação de paz e felicidade.

4 … E da mente. Não vamos fingir que todos os dias são cheios de felicidade – não são. Mas há situações – e uma pandemia é um excelente exemplo – em que o cérebro não consegue processar ou reagir de forma positiva e imediata. Há dias mais cinzentos, todos os têm, mas é importante que procures ajuda de forma a processar as emoções e os acontecimentos, se não os conseguires processar de forma orgânica.

5 Aprofunda as relações. É tão simples quanto enviar uma mensagem, fazer facetime ou até enviar um email para aquele colega de trabalho que não vês desde março. Manter o contacto e mostrar-te disponível para os outros faz com que a tua rede de suporte seja maior e mais sólida. E, nisto, não há aspetos negativos! Se a palavra da estação é Eleva, o conselho é que eleves também a tua forma de olhar para as relações. Inspira-te nos Mimosa Eleva e leva-os para um lanche surpresa com alguém de quem tenhas saudades.