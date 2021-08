Conhece a edição limitada que não vais querer perder de vista!

No mundo da moda, há muito que a teoria se focava no statement "ou estás in ou estás out". Na prática, os últimos anos têm vindo a provar aquilo que já se notava de forma pontual: aquilo que hoje está in amanhã passa a esquecido e, no dia seguinte, faz um comeback em toda a sua força.

Ao longo dos anos, muitas foram as peças amadas, julgadas e… amadas de novo. Disso são exemplo as calças de cintura muito subida e de cintura descida, os sapatos quadrados à frente e os em bico, as camisolas com mangas em balão e os crop tops… Nos acessórios, dos brincos com pendentes às pulseiras de pé, também já tudo o vento levou e tudo o vintage trouxe de volta.

A pensar em todo o revivalismo e na constante procura pelos fashion icons dos últimos anos, e como forma de celebrar o seu 50º aniversário, a Sunglass Hut lança em 2021 uma edição limitada com óculos representativos de cada década, desde o momento em que a marca nasceu.

Uma marca que marca

A Sunglass Hut sempre se evidenciou como o sítio onde se poderiam encontrar as últimas tendências de moda em óculos de sol. Presença assídua em eventos de moda, a marca destaca-se também por ser a eleita de muitas personalidades, por todo o mundo. De Georgia May Jagger a Gigi Hadid, todas as it girls sabem qual é o sítio onde vão encontrar a irreverência e o estilo dos modelos que lhes moldarão o rosto a cada raio de sol.

Falar de fashion é falar, obviamente, de Sarah Jessica Parker, uma das atrizes mais acarinhadas e cuja personagem Carrie Bradshaw elevou o street style a um outro patamar. A atriz faz também parte da história da marca, criando a sua primeira coleção de óculos de sol em 2019.

De uma pequena loja em Miami para mais de 3000 pontos de venda por todo o mundo, a Sunglass Hut cimentou o seu percurso e pôs-se ao lado de todos os que procuram seguir o ritmo do sol, mesmo em dias mais cinzentos. Afinal, todos os dias são bons para um bom par de óculos de sol!

Mais do que um acessório

Ao contrário de outros acessórios de moda, os óculos de sol têm um poder de mudar completamente um look e de definir um statement pessoal. Afinal, o rosto é a nossa imagem de marca, e a forma como o apresentamos, mesmo com óculos, mostra a personalidade que queremos transmitir.

Para a edição comemorativa do 50º aniversário, a Sunglass Hut associa-se a marcas como Ray-ban, Versace e Oakley para recordar os melhores modelos de cada década, em modelos icónicos, disruptivos e sempre com o distintivo logótipo de edição limitada. Uma excelente forma de recuperares o melhor de cada década e de conjugares no teu estilo atual. Conhece na fotogaleria abaixo todos os modelos disponíveis e corre para conseguires o teu (ou os teus) par(es) preferido(s)!

1 de 5 70's: Armação clássica com lentes cor de laranja, Versace 2 de 5 80's: armação Wayfarer com detalhes em preto, Ray Ban 3 de 5 90's: armação Gibson com lentes polarizadas Prizm 24k, da Oakley 4 de 5 2010: Armação preta com lentes cor de laranja, da Versace 5 de 5 2010: armação Leadline com lentes polarizadas 24k, da Oakley

Todos os modelos comemorativos Sunglass Hut estão à venda nas lojas físicas - e são já mais de 3000 - ou no site. A melhor forma de perseguir o sol, com olhos protegidos e com imenso estilo!