Comeback irresistível: as verdadeiras sapatilhas chunky estão nesta coleção

Mais icónico é impossível

Depois de anos e anos em que o trio de estrangeirismos predileto da moda confinou o mundo dos ténis – minimalism, clean e slim, para os mais distraídos –, eis que regressam os nossos sonhos da adolescência, exatamente na mesma proporção de quando os vimos pela primeira vez nos pés de Britney Spears, Christina Aguilera ou Geri Halliwell. Pedimos desculpa a quem se sente ofendido pela questão da idade, mas a verdade é que já lá vão 20 anos!

Voltando atrás: estamos agora em 2019 e depois de temporadas confinados ao espectro do conforto, ao mero papel secundário de complemento, eis que regressamos ao tempo da soberania da irreverência, do quebrar dos limites, do protagonismo. Do pé esquerdo ao direito, a superior evidência que nos deixa a tendência das sapatilhas chunky é que o que escolhemos para calçar todos os dias pela manhã só pode ser, nada mais nada menos, do que o centro do palco.

A partir de hoje, comece a rotina de bem-vestir matinal pelo calçado. Deixe que o protagonismo de qualquer look viva nos pés! Já lá vamos à melhor forma de as conjugar... Para já, livre-se de todas as ideias preconcebidas e deixe-se levar. Não faltam escolhas: mais vibrantes ou mais neutras, mais desportivas ou mais trendy. O ponto-chave está na dimensão. Quanto mais maxi, melhor!