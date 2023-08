Combinações, cores e texturas: a nova coleção-cápsula encoraja a autoexpressão

Podemos ser tantas coisas em apenas algumas horas… Do dia para a noite, sentimo-nos diferentes. Por vezes, até no intervalo de uns meros segundos. Acontece mais do que desejaríamos, é certo, mas também faz parte de ser. Alegres ou profundos. Discretos ou selvagens. Suaves ou poderosos. Diferentes uns dos outros, com os traços distintos que nos caracterizam. A pensar neste conceito, a Kiko Milano acaba de lançar a coleção Create Your Balance Collection, uma coleção que celebra a individualidade e respeita as características que fazem de nós aquilo que somos.

O seu mood. O seu look

Prepare-se para ondas de inspiração à medida que cria o seu look de beleza, independentemente do lado que vier à superfície. Os ingredientes, com propriedades suavizantes e estimulantes, garantem o equilíbrio que necessita, enquanto as combinações de tonalidades lhe permitem caprichar no tom ou optar pela neutralidade. A embalagem do produto varia dos tons laranja-pérola, quentes e profundos, até aos tons verde de sálvia, frios e mate. Espreite a coleção que cuida da pele e lhe dá vida!

Pele fresca, hidratada, luminosa

Ter uma pele saudável cuidada e livre de imperfeições é, para alguns, um sonho difícil de alcançar. Mas com os produtos certos e com o seguimento de uma rotina regrada, as mudanças não tardam em fazer-se sentir.

Seja a pele seca, mista ou oleosa, existe uma solução que serve cada necessidade e que vai ajudar a atingir os resultados que pretende. Comece bem o dia, com uma combinação de cuidados de pele pensada para fazer sobressair o melhor das suas emoções.

1. Três máscaras essenciais

São máscaras para os olhos, maçãs do rosto e lábios. Cada uma com efeitos estimulantes ou relaxantes, para que possa escolher o que precisa para dar à sua pele uma nova vida.

Para nutrir: use a máscara para as maçãs do rosto, enriquecida com extrato de mel, alantoína e extrato de algas vermelhas.

Para um impulso energético: use a máscara para os olhos com extrato de chá verde, extrato de lavanda e ácido hialurónico.

Para os lábios : utilize a especificamente desenhada para o efeito, com extrato de algas vermelhas, alantoína e extrato de íris, centáurea e laranja.



Skincare Boost & Relaxing Moment Face Mask Kit, €12,99

2. Lifting em casa

Tire partido deste kit que reúne quatro séruns com diferentes benefícios estimulantes e ingredientes concentrados. Todos em tamanho miniatura, escolha o reforço que mais satisfaz as suas necessidades e aplique-o antes do seu sérum habitual para um boost de hidratação.

Boosting Face Serums Kit, €20,99. Da esquerda para a direita: Softening Boost Serum, Brightening Boost Serum, Hyalu Boos Serum e Nourishing Boost Serum.

3. Impulso de luminosidade

Corre atrás daquele glow típico de pele nutrida e com aspeto saudável? Utilize o Radiance Boost Face Serum, desfrutando da infusão de água de melissa, curcuma, gengibre e extrato de romã. Alie-o à Facial Massage Stone de jade e aventurina para aplicação, e veja a sua pele voltar à vida.

4. Minirritual de nutrição

1º Passo : comece com o Relaxing Touch Body Oil. É o nome do seu novo ritual de nutrição que vai transformar a sua pele. Pele mais nutrida, brilhante, sedosa e suave são os resultados que pode esperar desta combinação de ingredientes que compõem a fórmula de textura inovadora deste óleo – com óleos de lavanda, abacate, azeitona, camomila, girassol e vitamina E.

2º Passo: continue com uma pulverização de Relaxing Touch Hair & Body Mist, que contém óleo de lavanda e deixe que a fragrância envolvente restaure o seu sentido. É facilmente absorvido e não deixa resíduos no cabelo.

3º Passo: termine com um pouco de Nourishing Lip Balm, com o seu maravilhoso aroma a lavanda e extratos de camomila, romã, rosa e framboesa, óleo de sementes de girassol e esqualano.





Base perfeita: como? Construa a base de acordo com o que sente que precisa hoje... Para uma maior luminosidade, comece com o Hydra Boost Face Primer, que cria uma tez esbatida e fresca. Com propriedades hidratantes testadas e efeito aperfeiçoador, este preparador da pele tem um formato gelatinoso leve e enriquecido com extrato de gengibre, água de coco e extratos de carvalho.

Hydra-Boost Face Primer, €14,99

De seguida, aplique a Energy Boost Long Lasting Foundation, de cobertura média moldável e que tem uma fórmula mate leve. Combine-a com o Radiance Boost Concealer, para cobrir quaisquer imperfeições. Este corretor oferece uma cobertura média a elevada, com um acabamento natural e luminoso.

Mas se prefere uma abordagem mais simples e descontraída, utilize uma combinação de produtos relaxantes de alto impacto. Comece com a Soft Touch Compact Foundation, que proporciona uma cobertura natural e moldável, fácil de esbater. Tem uma textura cremosa, aplica-se como um pó, mas tem o impacto de uma base líquida. Experimente e não vai querer outra coisa!

De seguida, para um efeito bronzeado, aplique as Colour Boost Face Bronzing Drops. Perfeitas para prolongar o bronzeado de verão. Com um acabamento metálico e luminoso, misturam-se sem esforço na base para um look natural e effortless.

Continuando nesta onda super glowy, aplique um pouco de Glow Boost Powder Highlighter nos pontos altos do rosto, para criar um véu de luz suave na pele, e finalize com uma ligeira camada de Contour Boost Powder Blush, enriquecido com extrato de chá verde, para um acabamento mate.

Para um olhar irresistível

Agora é a altura de acentuar os olhos… Comece por escolher a cor que reflete a sua personalidade e estilo para o dia. Tem duas opções de Gaze Defining Eyeshadow Palettes, cada uma com 12 tonalidades com pigmentação superintensa.

Para um look natural, suave e sem esforço, escolha entre os tons da paleta Soothe Me. Mas se estiver no mood para uma explosão de cores vibrantes, a paleta Boost Me é a que melhor vai refletir a energia para o dia!

Qualquer que seja a paleta que escolher, é garantido que consegue um resultado mate e metálico. Aplique as sombras com o 2-in-1 Eye Contour Brush para uma libertação imediata da cor desde a primeira passagem.



Para dar o toque final ou retocar ao longo do dia, o Gaze Defining Eyeshadow Duo é perfeito para ter sempre à mão. Os tons realçam os olhos para um look sofisticado. Estas sombras têm textura sedosa, ultrassuave e são misturáveis. Além de serem fáceis de transportar para qualquer lado.

Para um olhar (ainda) mais impactante, conte com a ajuda do Waterproof Eyeliner Duo. As sobrancelhas também não podem ser esquecidas, por isso, reforce-as, dando-lhes mais forma e destaque com o Caring Eyebrow Duo.



Gaze Defining Eyeshadow Duo, €13,99 (disponível em 4 tons)

Para terminar, a nova máscara de longa duração Length & Volume Mascara, enriquecida com óleo de argão, de goji e de girassol. Oferece até 12 horas de pestanas definidas, sem esforço, com um efeito volumizador e alongador que dará vida ao seu olhar.

Não se pode esquecer dos lábios

Para um look de toque ousado nos lábios, delineie-os primeiro com o Precision Boost Lip Liner e, de seguida, combine a cor que escolheu com a mesma tonalidade de Definition Boost Lipstick. As propriedades emolientes do batom e o aroma suave a baunilha e a laranja vão despertar os seus sentidos e dar um up à confiança.

Em alternativa, para terminar o look com um mood diferente, utilize Pen Lipstick & Lip Primer, um produto inovador de conceito duplo com um primer 3D numa extremidade e uma cor vibrante na outra. Utilize a extremidade do primer para criar uma base de efeito 3D e, de seguida, utilize a extremidade do batom em caneta nutritivo para adicionar profundidade, com uma cobertura suave, pura e cremosa.

E se o que precisa é de nutrição, escolha uma combinação diferente, criada para fazer com que os seus lábios se sintam cuidados: aplique Soft Lip Touch & Cheek, para um acabamento natural e luminoso.

Para dar um pouco mais de energia ao look mas manter a serenidade, termine com um pouco de pH Reagent Lip Gloss – com aroma a lavanda e uma fórmula transparente com um toque de rosa, que vai realçar o pigmento natural dos seus lábios.

Esta é a linha Create Your Balance Collection da Kiko, uma seleção de produtos que trazem equilíbrio e que combina na perfeição com o seu mood de todos os dias. Já decidiu qual é o seu look de hoje? Descubra tudo sobre esta coleção-cápsula no site da Kiko Milano.