Combate ao envelhecimento da pele

Por Máxima, 16:17

Os cuidados com a pele do rosto são uma preocupação que faz já parte da rotina diária de milhares de mulheres em todo o mundo. Sabemos que o envelhecimento cutâneo é um processo multifatorial, que deriva de uma componente genética, mas que está também associado a estímulos externos relacionados com o ambiente, como o sol, o vento, o frio, a poluição e o tabaco. Neste cenário, a pele do rosto é a que mais sofre e deve ser, por isso, aquela que maior atenção merece. Os cuidados para a prevenção e para a correção das rugas ou manchas devem fazer parte da rotina de uma mulher desde cedo.

Sabia que a partir dos 20 anos é hora de começar a cuidar da pele?

Inimigos escondidos

De acordo com um conjunto de pesquisas recentes, 94% das mulheres entre os 30 e os 60 anos apresentavam algum sinal de envelhecimento na pele do rosto que as começava a incomodar. Mais de metade falou em linhas de expressão como o maior inimigo a combater, mas outras problemáticas – como as manchas, as rugas ou a flacidez – não foram esquecidas.

Etapa a etapa

A utilização de produtos antienvelhecimento ajuda, desde cedo, a combater este tipo de problemáticas e a deixar uma sensação de pele rejuvenescida. O melhor conselho passa por seguir uma rotina de cuidados faciais em três etapas simples, mas importantes:

1. Limpeza

Eis o primeiro passo rumo a uma pele mais bonita e saudável. Deve começar por lavar bem o rosto com um óleo – ideal para retirar a maquilhagem e o protetor solar – e, em seguida, secar a pele com ligeiros toques com as mãos. A água deve ser fria, já que quente acaba por ressacar a pele. Aplique depois um leite de limpeza para remover todo o tipo de sujidade que ainda tenha permanecido.

2. Esfoliação

O passo seguinte tem a ver com o uso de um bom produto esfoliante facial. Deve massajar suavemente durante alguns minutos, para eliminar todas as células mortas da pele.

3. Tratamento

Nesta última etapa deve começar por aplicar um tónico, seguido de um sérum adequado a cada problemática. Não se esqueça da hidratação! Um bom creme hidratante, que pode ser aplicado no rosto e no pescoço, e um bom creme de olhos são fundamentais.

Independentemente do tipo de pele, deve aplicar com alguma regularidade uma máscara hidratante, para tornar a pele mais macia e melhorar o aspeto geral.

Aliados da pele

Se a pele do rosto tem vários adversários, a verdade é que existe também um conjunto de aliados que não podemos e nem devemos dispensar. Os nomes podem até soar estranho, mas as vantagens que trazem são claramente de considerar.

Falamos, por exemplo, de:

Ácido hialurónico: componente natural da pele, é capaz de reter 1.000 vezes o seu peso em água para manter uma hidratação prolongada. Ajuda ainda a manter as propriedades de volume e preenchimento das rugas.

Glicólico: é um ácido orgânico da mesma família dos ácidos láticos, conhecido por facilitar a penetração de substâncias na pele, além de possuir ação de radicais livres e auxiliar na formação de colágenio.

Retinol: chamam-lhe "a molécula mágica" contra o envelhecimento. Na verdade, o retinol é uma forma de vitamina A que ajuda a combater o envelhecimento da pele, reduzindo as rugas e as linhas de expressão, atenuando as manchas próprias da idade ou causadas pelo sol e melhorando a textura da pele.

Vitaminas: este é um aliado com múltiplas facetas e que, de uma maneira geral, traz benefícios não só à pele, mas a todo o corpo. No caso do rosto, existem vários compostos vitamínicos que ajudam a "alimentar" a pele, tornando-a mais saudável, jovem e luminosa. Entre estes, contam-se as vitaminas A, B2, B3, C, D ou E.

Coenzima Q10: a coenzima Q10, também conhecida por ubiquinona ou ubidecarenona, é uma molécula produzida naturalmente pelo corpo, estando presente em quantidades elevadas nas células do coração, fígado, rins e pâncreas. A absorção pelas camadas mais superficiais ajuda a retardar o envelhecimento cutâneo, prevenindo e reduzindo as rugas faciais.

Filtros solares: o protetor solar ajuda a proteger a pele das mais perigosas radiações ultravioleta do sol. Tornou-se um aliado indispensável nos dias que correm. Ajuda a reduzir as queimaduras solares e está intimamente ligado a um menor risco de cancro de pele.

Combate a uma só voz

Agora, vamos aos produtos que combatem os vários sinais de envelhecimento do rosto – rugas, manchas, flacidez – de uma só vez. A escolha é vasta e para todas as bolsas:

Laser L'Oréal Paris Revtalift: eficácia comprovada antirrugas e antimanchas.

Bioderma Matricium: coadjuvante da regeneração e recuperação dos tecidos da pele.

Vichy Neovadiol: os primeiros cuidados densificadores globais para redesenhar todos os volumes do rosto a partir da menopausa.

Filorga Time Filler: creme antirrugas para aplicação no rosto de manhã e/ou à noite.

Estée Lauder Advanced Night Repair: para uma reparação dos danos visíveis da pele durante a noite, este tratamento integra o complexo exclusivo ChronoluxCB que maximiza a regeneração natural.

Shiseido Future Solution: oferece à pele cuidados incomparáveis e estimula a capacidade natural de regeneração.

Caudalie Premier Cru: cremes que respondem às necessidades das peles maduras – antirrugas, antimanchas, perda de firmeza, antioxidante e ação anti-idade.

Payot Supreme Jeunesse: cuidado sublimador da juventude que reforça todas as manhãs o poder antioxidante das células da pele e ajuda a combater os sinais de envelhecimento.



Lancôme Visionnaire: um sérum suavizante para poros dilatados e rugas que melhora o aspeto da pele dia após dia.