Cinco peças de design que vai querer ter em casa

Por Máxima, 08:37

Ano novo, vida nova. É um cliché, sabemos, mas o início de um novo ano é a oportunidade-chave para traçar novos objetivos. Há lugar para grandes sonhos, mas também há espaço para conquistas simples que fazem a diferença. Uma delas pode passar pela renovação do design em casa, com pequenos (grandes) apontamentos, para mudanças inspiradoras. A palavra em si pode assustar muita gente. Está normalmente associada a grandes obras de arte e arquitetura, exclusivos e preços bastante elevados. A não ser que estejamos a falar da IKEA! Aqui o design é democrático: funcional, bonito, com boa qualidade, responsabilidade ambiental e acessível, para que chegue a cada vez mais pessoas.

No conceito e filosofia da marca sueca, todos têm direito ao design. Aquele que combina forma, função, qualidade, sustentabilidade e preços baixos. Na IKEA, design é sempre sinónimo destas cinco dimensões. Umas não existem sem as outras. E nada existe sem design. "Para que serve ser funcional se ninguém consegue pagar? Quem precisa de qualidade se ela não for sustentável?", são algumas das perguntas que encontram resposta antes do lançamento de cada produto novo.

Todos temos direito a ter estilo em casa, às vezes até com um toque de extravagância. Todos temos direito ao bom e ao melhor preço. Direito a soluções várias, algumas inesperadas. Direito a ser mais sustentáveis, direito à qualidade e ao conforto. Porque o design é um direito e na IKEA esse direito é para todos.

De toda a gama, destacamos cinco peças de design que qualquer um pode ter em casa:

Não há duas pessoas iguais, nem duas casas iguais. Muito menos dois estilos iguais. Desde 1943, a IKEA desenha soluções para ter uma casa que só podia ser sua. O candeeiro suspenso IKEA PS 2014 é uma dessas opções para quem procura um pouco de extravagância que, diga-se de passagem, nunca fez mal a ninguém. Tudo para deixar qualquer visita, em suspenso, a olhar para cima. O desenho é complexo, mas o funcionamento é simples. Precisa de mais luz? Puxe a corda e abra-o. Menos luz? Volta a puxar a corda e este fecha-se. Uma obra de arte para uma casa com muito estilo.

Bom e com o melhor preço! Este é o mantra da IKEA pelo melhor valor possível no melhor produto possível. Desde o fornecedor da matéria-prima ao cliente final, todos saem a ganhar. Até numa simples manta. Ou melhor, numa manta que é muito mais do que um pedaço de tecido para pousar sobre o sofá. A manta VÅRKRAGE é elegante, é suave, é aconchegante – até no preço – e há quem diga que ainda pode ser usada como écharpe.

Uma mesa de apoio com um tampo amovível que serve de tabuleiro. Nunca tinha pensado nisso? Deixe lá, a IKEA pensou por si e está às mãos de quem quiser. E a verdade é que, além de ser funcional, é linda de morrer. É de génio! A mesa de apoio GLADOM foi criada para apoiar até onde for preciso. Fácil de limpar, em aço com revestimento em pó, fácil de gostar e a um preço difícil de resistir.

Poupar recursos naturais do planeta na hora da produção e recursos necessários para pôr os objetos a funcionar em casa é uma prioridade para a IKEA. A cadeira ODGER é feita com 30% de madeira, uma fonte renovável, e 55% de plástico… reciclado! Ficamos confortáveis com esta compra, de consciência tranquila. E conforto? Desta vez físico… Check. Um assento em forma de taça e encosto arredondado, de montagem fácil em dois cliques. As costas agradecem!

Uma vez, duas vezes, muitas vezes. A qualidade é posta à prova em todos os produtos, vezes e vezes sem conta, diz-nos a IKEA. Assim sabe sempre com o que pode contar. Um dos orgulhos da marca está na poltrona EKENÄSET, a essência do conforto. Só de olhar já ficamos reconfortados. E vem com 10 anos de garantia, o que significa que tem pelo menos uma década de conforto garantido.

É assim que se escolhe entrar com o pé direito para um ano cheio de coisas boas!