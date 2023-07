Cabelo perfeito: o segredo está nestes três produtos

Nem toda a gente tem a sorte de acordar com magníficas "beach waves" ou o cabelo perfeitamente liso e penteado. Imaginamos que a maior parte das nossas leitoras recorre às ferramentas modeladoras para conseguir estes resultados ultradesejados. Mas há duas principais condicionantes neste processo. Os possíveis danos no cabelo e o tempo perdido na tentativa de conseguir o penteado ideal (sim, dizemos tentativa porque se for como nós... São tempos infinitos em frente ao espelho até à desistência por "cansaço").

A boa notícia que temos para lhe dar é que existe uma gama de ferramentas de modelação especialmente desenhadas para se adaptarem a todos os tipos de cabelo e – o mais importante – para limitarem a exposição ao calor extremo.

Os três revolucionários equipamentos Dyson são exatamente aquilo com que sempre sonhou: rápidos, eficazes e preocupados com a saúde do cabelo.

Liso ou ondulado. Em casa ou... no carro

Sim, é verdade. O Alisador Dyson Corrale tem a particularidade de poder ser usado on the go para que não perca tempo em casa ou para que possa retocar o penteado a qualquer momento. Sinta só a liberdade de poder criar penteados para qualquer ocasião, em qualquer lugar.

Esta ferramenta inovadora recorre a uma tecnologia pioneira de placas flexíveis, criada para aplicar calor e tensão uniformemente nos fios de cabelo a cada passagem. 3, 2, 1 e voilà! Não precisa de passar uma segunda ou terceira vez para um cabelo liso de sonho.

O alisador mede a temperatura 100 vezes por segundo, de forma a fornecer o calor necessário. Nem a mais, nem a menos. O suficiente para que consiga fazer o penteado que deseja sem danos desnecessários no cabelo.

Cabelo seco em 5 minutos

Não vamos negar o quão chato é secar o cabelo. Especialmente para quem o têm volumoso, espesso, encaracolado… Uma grande dor de cabeça, literalmente. O Secador Dyson Supersonic veio literalmente revolucionar a nossa rotina de cuidados de cabelo e facilitar a secagem, para que o processo não seja demorado.

Tal como o alisador, o secador está também equipado com tecnologia que permite medir a temperatura – mede a temperatura 40x por segundo. Desta forma, protege o cabelo de danos extremos e ajuda a preservar o brilho.

Se nunca experimentou, temos a dizer que é menos ruidoso, mais rápido e melhor. E é perfeito para todos os tipos de cabelo. "Tenho cabelo muito encaracolado e com muito volume. Depois de o secar fica com um aspeto crespo e maltratado. O secador da Dyson resolveu o meu problema e não tenho mais de sair de casa com o cabelo molhado!" Comentário de uma cliente no site oficial da Dyson



Melhor modelador multi-styler

Dos caracóis definidos às ondas mais relaxadas, todas as opções são possíveis com o Modelador Multifunções Dyson Airwrap™.

Conta com um acessório específico para esconder os cabelos mais rebeldes numa só passagem e com o pente de dentes largos para acrescentar forma, volume e comprimento aos caracóis à medida que seca. Os dentes do pente com pontas suaves deslizam pelo cabelo, sem apanhar, sem puxar, sem causar danos.

Esta é uma ferramenta totalmente personalizável, com vários acessórios para uma modelagem precisa, rápida, fácil.

Foco, investigação, revolução

Há vários fatores que contribuem para um cabelo desvitalizado, estragado e sem brilho, mas um dos mais impactantes é o calor das ferramentas comuns utilizadas com regularidade – seja o secador convencional para dar uma secagem pós-banho ou o alisador com recurso a calor extremo para "dar um jeito" antes de sair de casa...

A Dyson mantém o foco há seis anos para criar ferramentas de styling inovadoras que se adaptam a todos os tipos de cabelo e limitar a exposição a danos por calor extremo. Desde a estrutura do cabelo até à dinâmica do fluxo de ar, tudo foi estudado e analisado minuciosamente durante uma década por uma equipa de investigadores e engenheiros para que se obtenham os melhores resultados, tanto na performance dos aparelhos como na saúde do cabelo.

"A melhor forma de conseguir um cabelo saudável é através da prevenção e da minimização da exposição às causas dos danos. Isto inclui calor extremo que torna o cabelo mais fraco e mais suscetível à quebra e pontas duplas" Rob Smith, senior principal hair scientist da Dyson

Conheça todos os produtos da gama no site da Dyson. Entre num universo de cuidado de cabelo e veja a magia acontecer. Não se vai arrepender do investimento em si!