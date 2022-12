Cabelo: os três looks para as festas com resultados brilhantes, saudáveis e sem frisagem

Os produtos naturais e orgânicos não podiam ser mais tendência, sobretudo no mundo da beleza. Os cuidados – de pele e de cabelo – surgem cada vez mais como opções sem químicos e parabenos para uma rotina de autocuidado que respeita o corpo como tanto merece. Nos cuidados de cabelo, as misturas de ingredientes naturais oferecem nutrição, ou seja, tudo o que precisa para o cabelo ficar brilhante, hidratado e sem frisagem.

E se agora lhe disséssemos que há uma gama de aparelhos de modelar o cabelo que é ideal para alcançar resultados incríveis e que incorpora microcondicionadores enriquecidos com extratos à base de plantas? Acredita? Sim, estamos a falar de uma coleção de secador, alisador e modelador de cabelo que possui uma cerâmica avançada enriquecida com aloé vera, jojoba e extrato de rosa e que proporciona um acabamento saudável e brilhante ao cabelo.

Nova coleção Botanicals A nova coleção da Remington é a resposta certa para os amantes de um cabelo saudável e bem cuidado. Toda a coleção é feita de cerâmica avançada enriquecida com três ingredientes-chave naturais, permitindo modelar o cabelo para conseguir o look que deseja sempre que quiser, mantendo-o brilhante e hidratado.





Três ingredientes-chave

Há ingredientes naturais que são especialmente reconhecidos pelas propriedades curativas e hidratantes, como o aloé vera. Quem nunca ouviu falar da hidratação extra que esta planta proporciona quando aplicado diretamente sobre o corpo, o rosto ou o cabelo?

Mas, nos cuidados de cabelo, há um ingrediente que é cada vez mais tendência: a jojoba. Amplamente utilizada na cosmética coreana, a jojoba contém um óleo conhecido por deixar o cabelo macio e suave, proporcionando também uma hidratação adicional.

Mas há mais… A rosa não podia faltar nesta listagem! Este é mais um ingrediente com propriedades únicas no cuidado do cabelo. O óleo da rosa contém propriedades reparadoras para o cabelo, além de eliminar a frisagem e proporcionar um acabamento brilhante.

À medida que seca o cabelo, de forma suave mas potente, são libertados microcondicionadores botânicos dentro do fluxo de ar, proporcionando resultados bonitos e suaves.

Modelar e proteger o cabelo

Além da cerâmica avançada enriquecida com ingredientes naturais, os aparelhos modeladores da nova coleção da Remington contam com uma posição BotaniCare que ajuda a proteger o cabelo, permitindo modelar o cabelo de forma mais delicada ao recorrer a uma temperatura mais baixa – beneficiando sempre de um acabamento com qualidade de salão. Por exemplo, poderá utilizar o alisador e o modelador com uma temperatura de 185° – a temperatura ideal quando se trata de alisar o cabelo.

Diga adeus ao frizz! Os aparelhos modeladores desta coleção Botanicals incorporam ainda uma função de condicionamento iónico que distribui milhares de iões para neutralizar a estática, o que permite um resultado sem frisagem e um acabamento suave e brilhante.

How to: três looks perfeitos para as festas

1. Liso perfeito

O alisador Botanicals permite não só alisar mas também ondular, graças ao design curvo especial. Com o controlo de temperatura digital, pode optar por uma das nove posições (com temperaturas entre os 150° e os 230°). Mais: este aparelho possui aquecimento ultrarrápido e uma função de desligar automático após 60 minutos.

2. Caracóis definidos

O secador Botanicals possui um motor potente (2300 W) com fluxo de ar de 130 km/h. Leu bem. Imagine secar com esta velocidade! Este secador dá-lhe a possibilidade de optar por três níveis de temperatura e duas velocidades, além do condicionamento iónico para resultados brilhantes e sem frisagem.

3. Look volumoso

O modelador rotativo Botanicals roda em ambas as direções e permite modelar o cabelo rapidamente, obtendo um look volumoso. Esta escova vem equipada com três cabeças intercambiáveis – uma escova lisa, um concentrador e uma escova oval.

Saiba tudo sobre esta nova coleção Botanicals da Remington em pt.remington-europe.com.