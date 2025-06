Bronzeada e protegida: o segredo para um verão sem arrependimentos

Com os primeiros raios de sol, chega também a vontade irresistível de exibir um bronze dourado e natural. Mas há uma regra de ouro que nenhuma amante do verão deve ignorar: proteger a pele é essencial para manter a sua beleza e saúde a longo prazo. A boa notícia? Não é preciso escolher entre um tom radiante e uma pele cuidada. A nova gama de proteção solar da Perfumaria da Mercadona combina tecnologia avançada com fórmulas eficazes, pensadas para toda a família — e para o planeta.

Spray Solar FPS 50+: proteção que respeita a pele e os oceanos

Ideal para o corpo, este spray leve e resistente à água oferece proteção UVA/UVB de largo espectro. A sua fórmula respeitadora dos oceanos é perfeita para quem ama o mar mas não abre mão dos cuidados com a pele — e com o ambiente.

Creme Solar Facial FPS 50+: antienvelhecimento e antioxidante

Para o rosto, onde a pele é mais delicada e exposta, a escolha certa faz toda a diferença. Este creme facial da Mercadona foi dermatologicamente testado e oferece ação antioxidante e antienvelhecimento, enquanto protege contra os danos provocados pelos raios solares. Textura confortável, absorção rápida e o escudo ideal para preservar a juventude da pele.

Spray Solar Crianças FPS 50+: carinho e cuidado extra para os mais pequenos

A pensar nos mais novos, a Mercadona criou um spray solar suave, adequado a peles sensíveis e atópicas. Com aplicação fácil e proteção eficaz, este produto garante que as brincadeiras ao sol não trazem surpresas indesejadas.

A dica de beleza mais valiosa deste verão? Nunca subestime o poder da proteção solar.

Com os produtos certos, como os que encontra na Perfumaria da Mercadona, é possível desfrutar do sol com confiança — e sem culpas. Porque a verdadeira beleza começa com uma pele bem cuidada.