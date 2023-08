Bronze perfeito e hidratação profunda: cinco produtos da Mercadona que são essenciais para este verão!

No verão, as altas temperaturas pedem cuidados acrescidos com a pele e com o corpo. Proteger a pele é crucial e esqueça as dúvidas: a conquista do bronzeado perfeito não dispensa o uso do protetor solar! Além de proteger a pele, também a hidratação, por dentro e por fora, é algo que tem de constar na lista de prioridades de todos (não só nos meses mais quentes, como durante todo o ano). Vamos aos essenciais de beleza deste verão? Está com sorte! Tudo o que precisa de levar consigo para todo o lado são os produtos certos que encontra à nas lojas Mercadona e que podem ser incorporados na rotina de verão a preços acessíveis, permitindo aproveitar o sol ao máximo sem receio dos danos colaterais.

Para proteger… e bronzear!

Neste verão, desfrute sem preocupações excessivas com os raios de sol. Lembre-se: preparar, proteger e reparar são as três regras básicas para ter um bronzeado bonito, saudável e duradouro! Estes dois óleos com proteção solar são resistentes à água e de fácil absorção. Nos primeiros dias de exposição solar, opte sempre pelo óleo bifásico com proteção elevada. Depois, já com a pele levemente bronzeada, vá explorando com o óleo acelerador de bronzeado, para um bronzeado natural e que dura mais tempo.

Óleo solar de absorção rápida FPS 50+

Para uma alta proteção aquando da hora da exposição solar, opte pelo óleo bifásico FPS 50+. Com textura aquosa, é leve, refrescante e tem um bónus: deixa a pele suave e mais firme! Óleo solar acelerador de bronzeado FPS06

De baixa proteção (FPS 06), este óleo seco conta com a ação hidratante do óleo de cenoura presente na composição, que proporciona um bronzeado natural.

Atenção!

Ambos devem ser aplicados de duas em duas horas, ou reaplicados sempre que necessário entre idas à água, suor ou passagens de toalhas.

Sabia que…

Não deve esquecer o uso de protetor solar, mesmo nos meses frios, em dias chuvosos e nublados? Deve aplicá-lo todos os dias, uma vez que o sol emite raios UVA e UVB que atingem a nossa pele durante todo o ano.

Para hidratar (por fora...)

Depois de um longo dia de praia, a pele pede um boost de hidratação para recuperar a hidratação que perdeu ao longo das horas em que esteve exposta ao sol. Foi a pensar neste momento de ritual de cuidado reparador que a Mercadona formulou o Creme de Azeitona. Este creme funciona como um tratamento intensivo e enriquecido que regenera e nutre a epiderme com suavidade. A aplicação é muito simples e os resultados são visíveis logo após as primeiras aplicações. Este creme deixa uma sensação de conforto e bem-estar, destacando-se pela excelente fragrância.

Para uma sugestão mais sustentável, a Mercadona apresenta o creme facial Green Caviar. Foi elaborado com recurso à alga caulerpa lentillifera, que ajuda a regenerar a pele e a estimular a produção de colagénio. A sua textura cremosa e de rápida absorção produz uma sensação de conforto e hidratação duradoura. Está disponível em embalagens de recarga, que se ajustam ao frasco de vidro, vendido separadamente para reduzir o desperdício de embalagens e o custo do produto.

Creme de Azeitona

• Adequado para todo o tipo de peles • Composto à base de glicerina, manteiga de carité, azeitona e Vitamina E • Livre de parabenos Green Caviar

• Antienvelhecimento • Propriedades reafirmantes e antioxidantes • Propriedades anti-inflamat&orias

...E por dentro! Para hidratar e refrescar

Quando o calor aperta, nada melhor do que uma bebida refrescante para tornar as temperaturas altas mais suportáveis! Deixamos duas opções perfeitas para beber nos dias mais quentes, baixas em calorias e incrivelmente deliciosas.

Infusão fria Frutos Vermelhos

Coloque 200 ml de água fria sobre o saquinho de chá e deixe repousar durante 8 a 10 minutos. Capriche, adicionando cabos de gelo e fruta cortada. É maravilhosa! Esta infusão, fácil de preparar e deliciosa, é uma ótima forma de ingerir mais água. Chá Verde Limão

Sabia que o chá verde tem vários benefícios para saúde? Além de ser baixo em calorias, é rico em oxidantes, aumenta a imunidade e é um ótimo diurético. Sirva com cubos de gelo e uma rodela de limão. É um refresco perfeito para esta estação.