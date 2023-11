Quando a beleza do mundo está suspensa por um fio frágil, torna-se urgente adotar uma atitude ativa no que diz respeito à sustentabilidade e mudar a narrativa atual. Esta é uma preocupação que está a bater às nossas portas com uma urgência assustadora, num grito por ação imediata e cabe a todos nós não ignorar!

As mudanças climáticas irreversíveis têm alertado muitos consumidores conscientes. No entanto, apesar de 79% das pessoas quererem ser mais sustentáveis, apenas 4% consideram que já tomam medidas sustentáveis no dia a dia*.

Os dados facultados pelo relatório anual "Um Passo Ecológico", da Garnier, mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer. A "beleza green" é uma filosofia que reflete uma mudança de mentalidade em direção a práticas mais éticas e sustentáveis.

Uma escolha simples pode fazer uma grande diferença

Ao optar por produtos de beleza sustentáveis, cada consumidor torna-se um agente de mudança. Assume um compromisso ético e reconhece a importância de respeitar o equilíbrio ambiental. De mãos dadas com a Garnier, marca de beleza número um, é muito simples cuidar de si enquanto cuida do planeta.

Há vários anos que a marca trabalha diariamente para disponibilizar fórmulas com ingredientes mais sustentáveis e ecológicos. No entanto, o maior salto qualitativo foi dado há dois anos, quando projetaram uma estratégia abrangente que reduziria o impacto ambiental de toda a sua gama de produtos, através do projeto Green Beauty.



Depois de um ano repleto de desafios no desenvolvimento sustentável, a marca francesa fortaleceu o seu compromisso de reduzir o seu impacto ambiental.

Focada na beleza sustentável para todos, a marca apresenta os avanços dados nos últimos anos.

As estatísticas refletem diretamente as nossas escolhas de consumo

Mais materiais reciclados e recicláveis

A poluição do plástico tem vindo a tornar-se um desafio cada vez maior nas últimas décadas. Com isso em mente, um dos principais objetivos da marca é reduzir o uso do plástico.

Em 2022, 46% das embalagens plásticas utilizadas pela marca eram reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. 70% do embalamento da marca é reciclável e 59% é feito de materiais recicláveis ou reciclados.

Ainda no ano passado foram poupadas 15.800 toneladas de plástico virgem graças à utilização de plástico reciclado em algumas das embalagens da marca, feitas de plástico 100% reciclado. Até 2030, a Garnier tem como objetivo que todas as embalagens sejam feitas de plástico 100% reciclado, poupando assim 40.000 toneladas de plástico virgem.

Cruelty free Desde 2021 que todos os produtos da Garnier são oficialmente aprovados com o selo Cruelty Free Internacional. Isto significa que a marca de beleza internacional assume o compromisso de não testar ou maltratar os animais durante a cadeia de produção.

No âmbito do programa Leaping Bunny, organização líder que trabalha ativamente para acabar com os testes realizados em animais, a Garnier assumiu o compromisso sobre esta questão ética e trabalha diariamente para garantir que todos os produtos da Garnier possam exibir oficialmente o logótipo Cruelty Free International.

Isso significa obter uma declaração com mais de 500 fornecedores a nível mundial, que fornecem cerca de 3 mil ingredientes diferentes para a marca. Assim, os consumidores podem comprar os produtos da marca com total confiança.

Ao entender os benefícios que esta questão ética traz para os animais, percebemos que essa escolha simples tem implicações profundas. Ao adotar a beleza cruelty free, estamos não só a cuidar de nós, mas também de todos os seres que habitam o planeta Terra.

Ciências e fórmulas mais ecológicas

Numa declaração de valores éticos e um compromisso com um mundo melhor, a Garnier trabalha diariamente para disponibilizar fórmulas com ingredientes mais sustentáveis e ecológicos.

Segundo os resultados partilhados no Relatório de Progresso de Sustentabilidade 2022 da Garnier, 63% dos ingredientes da marca são de base biológica, derivados de minerais abundantes ou de processos circulares e o número sobe para 80% nos produtos capilares. Mais: 99% dos produtos novos ou renovados da marca têm um perfil ambiental ou social melhorado e 80% das fórmulas dos produtos Garnier são vegan.

Ainda na corrida para reduzir o seu impacto ambiental, até 2030 a marca ambiciona que 95% dos ingredientes sejam de base biológica, derivados de minerais abundantes ou de processos circulares.

Mais energia renovável

67% das unidades industriais envolvidas na produção da Garnier usam energia 100% renovável. Com o objetivo de combater as mudanças climáticas, a marca de beleza está empenhada em reduzir a pegada de carbono global, diminuir o consumo de água e emissões de CO2. Assim, desde 2005 que as fábricas e centros de distribuição da marca reduziram a utilização de água em 55% e as emissões de CO2 em 82%. Até 2025, ambicionam que 100% das instalações industriais utilizarão energias renováveis.

Segundo os dados do relatório "One Green Step" da Garnier, 44% da nossa pegada de carbono deve-se ao uso de produtos, principalmente por causa da água quente usada para ensaboar e enxaguar (principalmente cuidados com o cabelo e coloração do cabelo), o que gera emissões de CO2.

Mais fornecimento solidário Nesta viagem rumo à sustentabilidade, a Garnier engloba o compromisso da solidariedade e inclusão, apoiando comunidades em todo o mundo.

No ano de 2022, de braço dado com parceiros, incluindo ONG, a marca apoiou 1.431 comunidades, o que representa 217 comunidades a mais comparativamente com o ano anterior. Isso traduz-se em 4.708 beneficiários diretos da Plastic For Change e 7.463 beneficiários do Solidarity Sourcing. O objetivo é, até 2025, apoiar 1.500 comunidades.

A beleza começa em si

Atualmente, 99% dos novos produtos da marca de beleza internacional melhoram a pegada ambiental ou social. Isto significa que ao escolher produtos da Garnier, sabe que está a fazer escolhas conscientes e ecológicas enquanto cuida de si e do planeta. Dê um passo em frente e mude a sua rotina de beleza. Pequenas ações podem levar a grandes mudanças. Faça a diferença!

*Resultados do Relatório de sustentabilidade da Garnier.