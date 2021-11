Bebé a caminho? Estes são os essenciais mais importantes da lista

Desejoso de que chegue a hora mas, ainda assim, muito ansioso para o grande dia? Sabemos o quão stressante este momento pode ser. Toda uma vida para gerir e, num abrir e piscar de olhos, já pouco falta para o grande momento. Sim, parece mesmo que ainda “ontem” fez a primeira ecografia!

Durante a gravidez, não é fácil tomarmos conta de nós próprios – da nossa saúde e do nosso bem-estar – e, em simultâneo, “tomar conta” de um bebé que cresce a olhos vistos dentro da barriga e que “pesa” cada vez mais. Por vezes, incluímos neste desafio diário o tomar conta de outras crianças que também precisam de atenção máxima.

Será que temos mesmo tempo para pensar em todos os pormenores e preparar de forma eficaz a chegada do bebé? Respire. Estamos aqui para ajudar!

Para o fazermos com o máximo de certeza e cuidado, contamos com o especialista certo para recomendar os obrigatórios da lista para transportar o bebé em segurança para todo o lado, desde o momento em que está pronto para sair da maternidade ou hospital até aos momentos em casa para acompanhar a família. Nesta “altura do campeonato”, ter um plano em mente para receber o novo membro da família pode ajudar a acalmar os sentimentos de ansiedade – que são normalíssimos, atenção.

Britax Römer: o essencial para transportar o bebé em total segurança Especialista em segurança infantil, Britax Römer ajuda-nos a completar as compras para a chegada do bebé e apresenta-nos os essenciais com as características perfeitas para as voltas diárias: o carrinho SMILE III e o novo Sistema Modular iSense para o automóvel, a combinação perfeita de máxima segurança e conforto, desde o nascimento até aos quatro anos, tanto para as deslocações de automóvel como para os passeios pelo campo ou cidade.

O que levar para o hospital?

Vamos lá começar pelo princípio de tudo. Primeiro, sabe qual é a altura certa para começar a preparar “a mala”? Diríamos que por volta dos sete meses de gravidez deve já ter tudo pronto. Mas quanto mais cedo, melhor! Tudo indica que ainda faltam algumas semanas para a feliz data, é certo, mas pode acontecer que o bebé decida vir mais cedo e o parto, por diversas razões, adiantar.

Portanto, o melhor é estar prevenido e ter preparada a mala da estadia no hospital ou maternidade, tanto para a mãe como para o bebé.

Mudas de roupa, pijamas, chinelos, roupinhas do bebé, gorros, fraldas, produtos de higiene, documentos... A lista de obrigatórios vai, seguramente, ser diferente de hospital para hospital. O melhor é confirmar com o médico ou enfermeiro que faz o acompanhamento para que nada fique de fora.

Apesar de a lista de obrigatórios variar, há um essencial comum a todas: a babycoque (ou o ovo) na qual o bebé deve sair do hospital. Transportar o bebé da forma mais segura e protegida está, claro, entre os principais aspetos a ter em conta nesta fase e durante todo o crescimento!

Bebé em casa

Depois de sair do hospital ou da maternidade, o bebé vai continuar a necessitar dessa segurança e proteção durante o crescimento. Os essencias para o transporte do bebé são o carrinho com alcofa para os primeiros meses, o porta-bebés, a base de fixação para o automóvel e a cadeirinha de passeio.



Os essenciais para levar o bebé em segurança para todo o lado

Todos estes elementos têm uma função: cuidar e proteger o bebé nas primeiras voltas.

1. Alcofa Durante os primeiros meses, a alcofa é a eleição mais saudável para os recém-nascidos, pois assegura uma ótima oxigenação e um bom desenvolvimento físico ao estar totalmente na horizontal. É a escolha certa para estar em casa, para passear ou para que o bebé o acompanhe em segurança nos recados diários.

Acordado ou a dormir, o bebé circula cómodo deitado na alcofa, protegido pela capota da luz intensa do sol e com as laterais envolventes a proteger de outras intempéries, como o vento. Além do simples que é, com os adaptadores CLICK & GO integrados, a colocação da alcofa no chassis ou tirá-la apenas com uma mão é facilitada pelos botões de memória.

2. Assento reversível e reclinável

O momento de deixar a alcofa e passar a passear na cadeira, não depende da idade do bebé. Dependerá, sim, do seu desenvolvimento. Por isso, devemos acompanhar o seu ritmo.

Quando passam ao assento, há crianças que necessitam ver a pessoa que os leva, outras que sentem mais curiosidade pelo exterior e descobrir o mundo. O modelo SMILE III tem assento reversível, que permite mudar de orientação rápida e facilmente. Também é fácil de reclinar, tanto para oferecer uma posição totalmente sentada, recostada ou como de descanso total.

É um assento apto e cómodo enquanto a criança cresce: poderá usufruir do SMILE III até aos 22 kg ou 4 anos. Como o encosto é mais comprido (48 cm de comprimento), tem espaço para crescer e, com o apoio para os pés ajustável, a criança não leva as pernas penduradas.

Para um passeio cómodo em diferentes superfícies ou de terreno, o SMILE III está equipado com uma suspensão central e frontal, rodas frontais basculantes e insufláveis, o que vai facilitar guiar o carrinho e evita-se a sensação de vibração para o ocupante, deixando-o dormir uma boa sesta por qualquer caminho.

A pensar em quem utiliza o carrinho, o guiador pode ser adaptado a diferentes alturas. O acabamento acolchoado de imitação de pele dá um agarre cómodo.

3. Porta-bebés e base de fixação

Para as voltas de carro, o BABY-SAFE iSENSE é a opção que oferece mais proteção. De dimensões mais pequenas e manejáveis do que a alcofa, é mais fácil de fixar no assento traseiro, diretamente ou através da base FLEX BASE iSENSE.



Fabricado na Alemanha, incorpora um sistema de reclinação patenteado adaptável ao desenvolvimento da criança, sistema de absorção de impactos laterais, um redutor para recém-nascidos e arnês de cinco pontos.

O novo BABY-SAFE iSENSE vem equipado com Tecnologia de Iluminação Inteligente iSense. Para simplificar em situações de pouca luz, no momento de instalar e para ajudar nas deslocações, as luzes acendem automaticamente. As luzes permitem iluminar o ocupante e dar-lhe mais visibilidade.

Mais uma vantagem do porta-bebés é que se pode instalar e desinstalar no automóvel, ou no carrinho, sem despertar o bebé. A base isofix consegue que a instalação seja mais rápida e segura, e proporciona uma posição ainda mais adequada para o bebé, já que o ângulo ajustável até seis posições permite compensar a excessiva inclinação de muitos assentos de automóvel.





BABY-SAFE iSENSE



DUALFIX iSENSE

4. Cadeira auto

A DUALFIX iSENSE é a cadeira de continuidade perfeita, de instalação a contramarcha para usar depois do porta-bebés BABY-SAFE iSENSE e reutilizar a FLEX BASE iSENSE.

Fácil de acoplar à base, oferece a máxima segurança e conforto a partir dos 61 cm até aos 105 cm ou 18 kg (peso ou altura, conforme o limite que alcançar antes), por volta dos quatro anos. O giro de 360º facilita colocar a criança no assento e ajustar-lhe os cintos. Já a tecnologia de iluminação inteligente iSENSE ajuda a que o bebé veja e seja visto.

A instalação com o Isofix com Pivot Link de patente Britax Römer reduz o risco de lesões na cabeça e no pescoço, enquanto o sistema de absorção de impactos SICT inside, integrado na carcaça da cadeira, está preparado para atuar no caso de colisão lateral.

SMILE III Trio Comfort Plus iSense Este conjunto é composto por alcofa, uma cadeira de passeio reversível – apta desde o nascimento até aos 22 kg ou 4 anos –, o porta-bebés para o automóvel BABY-SAFE iSENSE (40-83 cm ou 13 kg, que pode levar no chassis do SMILE III) e ainda a FLEX BASE iSENSE que pode instalar no carro da família. E quando o bebé alcançar o limite do ovo? Pode reutilizar a FLEX BASE iSENSE e adquirir a DUALFIX iSENSE (61-105 cm ou 18 kg).