Baby, it’s cool outside!

Veio tarde, mas em força: num dia estávamos de sandália e pé na areia, e no dia seguinte a chuva e o frio acomodaram-se e não parecem querer sair. Nos primeiros dias foi tolerável – e até confortável – trocar os planos fora por tardes em casa, mas agora… É tempo de voltar a sair!

A tarefa fica facilitada com a coleção de inverno da Kiabi, com tendências para todos os gostos e todas as ocasiões a preços imperdíveis! Na cidade ou na natureza, o conforto e o estilo seguem a aventura deste inverno. Escolhemos as três tendências que nos vão acompanhar neste inverno – a nós e a toda a família!

Sherpa – o cozy sai à rua!

Sim, o tecido fofo, texturizado e quentinho continua em voga, e não podíamos estar mais felizes com isso! O facto de ser tão confortável e de se adaptar a todos os corpos – quer pelo tecido, que se ajusta ao corpo, quer pela versatilidade de tamanhos que a Kiabi disponibiliza – faz-nos gostar ainda mais dele. Mais compridos ou mais curtos, a cor de eleição é sempre a mesma: o cru! Fica bem com qualquer look e traz luminosidade aos dias mais cinzentos.

1 de 6Sobretudo comprido em Sherpa (35€) Kiabi 2 de 6Casaco em Sherpa (29€) Kiabi



Acolchoados – proteção com muito estilo

É o revivalismo dos anos 2000 em todo o seu esplendor, mas com o toque casual chic que há uns anos nos faltava. Os acolchoados voltam a estar na moda – e não há como uma parka acolchoada para nos proteger do tempo húmido e chuvoso – em versões mais curtas, midi ou compridas, com ou sem desenhos, e mais ou menos densos. A Kiabi tem opções para toda a família, o que para nós é a cereja no topo do bolo: moda acessível, e com looks matchy-matchy para todos!

3 de 6Parka comprida acolchoada (25€) Kiabi 4 de 6Blusão acolchoado para criança (25€) Kiabi

Sobretudos – um clássico que nunca sai de moda

São a peça essencial para os dias mais frios e chuvosos, mas podem também funcionar como peça statement em qualquer combinação. Longe vão os tempos em que um sobretudo, para funcionar no look, tinha de ser escuro e aborrecido. Cores fortes ou claras, como o bege, o caqui, o rosa ou o roxo, são agora tendência em qualquer guarda-roupa. A versatilidade é palavra de ordem! Sobretudos que combinem tecidos e cores diferentes causam também impacto, mesmo em combinações mais neutras.

5 de 6Casaco oversize (40€)Kiabi 6 de 6Casaco em pele revirada(40€) Kiabi