Atenção, papás e futuros papás! Vamos falar de introdução alimentar e baby-led weaning?

A imagem tradicional de alimentar o bebé à colher, com alimentos triturados, parece-lhe familiar? Bem, atualmente não tem de ser necessariamente assim, pois, através do Baby-Led Weaning (BLW), é possível que o bebé se alimente com maior autonomia e de alimentos de consistência sólida, desde que sejam tidos em conta alguns cuidados fundamentais.

O BLW – ou, em português, alimentação orientada pelo bebé – propõe uma experiência totalmente nova durante as refeições. Vamos aprender tudo o que há para saber em relação a esta nova forma de introdução alimentar, com direito a receitas saborosas como sugestão!

O que é o BLW?

Descrito pela primeira vez pela britânica Gill Rapley, este método defende que a maioria dos bebés a partir dos seis meses de idade já possui as capacidades necessárias para se alimentar de forma autónoma. Assim, o bebé é incentivado a levar os alimentos à boca com as suas próprias mãos, a escolher o que vai comer e a descobrir novos sabores e texturas.

Benefícios para o bebé e para a família

Para o bebé, esta abordagem proporciona uma aprendizagem através da experiência multissensorial dos diferentes alimentos, permitindo-lhe desfrutar das cores, sabores, cheiros e texturas. O papel dos alimentos vai além de satisfazer uma necessidade básica, tornando-se uma oportunidade para explorar de forma autónoma, desenvolver novas habilidades e ganhar confiança.

Além disso, o BLW promove a união da família durante a refeição e pode ser uma excelente possibilidade para melhorar os hábitos alimentares, ao criar refeições simples, nutritivas e saborosas para todos, uma vez que uma das premissas deste método é a partilha da mesma refeição por toda a família. Ao envolver-se na refeição, experimentando os alimentos disponíveis na mesa (exceto alimentos ricos em gordura, açúcar e sal), o bebé também aprende através do exemplo. A hora das refeições, além de um momento de aquisição de competências, torna-se num espaço de partilha familiar em que se desacelera e se saboreia o melhor da vida.

Como oferecer os alimentos ao bebé

É importante promover a autonomia à mesa, garantindo sempre a segurança e a praticidade. Para evitar riscos, descubra como cortar e apresentar os alimentos às crianças.

1. FRUTA

A fruta deve estar madura, com uma textura suave, e ser cortada de forma que o bebé consiga agarrá-la com a palma da mão. Em frutos mais "escorregadios" – como manga, banana, abacate ou papaia –, deixe uma parte da casca para facilitar o seu manuseamento. Já a maçã ou a pera, pela sua textura, devem ser cozidas ou assadas no forno e cortadas em gomos, evitando-se o consumo cru. Já para as uvas e tomate-cereja, devem ser cortados em quartos, no sentido longitudinal. Se a fruta estiver muito madura e mole, pode ainda optar por fazer um mix entre o BLW e o método tradicional de introdução alimentar, esmagando a fruta, mas mantendo pequenos pedaços.

Sugestão de receita

A fruta é a estrela da receita das minipanquecas de pêssego e banana, acompanhadas por iogurte natural e palitos de abacate e pêssego. Um banquete para os sentidos do bebé. E de toda a família.

Receita de minipanquecas de pêssego e banana (Sabe Bem 74, Pág. 61)

2. HORTÍCOLAS E TUBÉRCULOS

Os hortícolas e os tubérculos são um mundo fascinante de cores, sabores e texturas que o bebé vai adorar explorar. Devem ser cozidos ou assados até ficarem com uma consistência macia. Os hortícolas com caule (brócolo ou couve-flor) são fáceis de agarrar. Caso os alimentos sejam cilíndricos (rabanetes), corte-os em quartos. Quanto à cenoura, abóbora, beterraba, batata ou batata-doce cozidas, devem ser cortadas em palitos da grossura e do tamanho de um dedo. À medida que a criança cresce, pode cortar em formatos mais divertidos.

Sugestão de receita

Precisa de ideias para uma refeição supervibrante? Omeleta de legumes e ervilhas cortada em tiras do tamanho de um dedo, com massa tricolor cozida, raminhos de brócolos cozidos e fatias de nectarina madura a acompanhar.

Receita de Omeleta de legumes e ervilhas (Sabe Bem 74, Pág. 59)

3. CEREAIS E DERIVADOS

Os cereais e derivados também fazem parte desta nova fase alimentar. Ofereça pão sem sal e sem sementes, cortado em tiras e ligeiramente torrado. Apresente o arroz bem cozido e moldado em pequenos bolinhos ovalados. Quanto à massa, opte por versões de maior dimensão, como fusilli.

Sugestão de receita

Em apenas vinte minutos, é possível preparar as deliciosas almôndegas de aves com arroz e legumes, bem servidas com raminhos de couve-flor cozida, palitos de pimento sem pele cozidos e pêssego esmagado.

Receita de almôndegas de aves com arroz e legumes (Sabe Bem 74, Pág. 60)

4. OVOS, CARNE E PEIXE

Além dos ovos, que podem ser oferecidos em omeleta cortada em tiras, é importante mencionar a carne e o peixe. Na carne, remova a pele, gordura ou cartilagem e corte-a em tiras do tamanho de um dedo. A carne de vaca, por ser mais fibrosa, pode ser desfiada ou picada e transformada em hambúrguer. Quanto ao peixe, corte-o em tiras ou em lascas compridas, sem pele ou espinhas.

Sugestão de receita

Experimente a receita de croquetes de pescada e espinafre, com batata-doce cozida ao vapor, palitos de curgete cozida e fatias de tomate. Uma explosão de cores e texturas, podendo ser congelados para usar naqueles dias em que o tempo é curto.

Receita de croquetes de pescada e espinafre (Sabe Bem 74, Pág. 63)

5. LEGUMINOSAS

As incontornáveis leguminosas, como o feijão, o grão, as ervilhas ou as lentilhas, não podiam faltar. Transforme-as em pastas, como húmus, e adicione-as ao pão ou sirva-as em forma de hambúrguer.

Sugestão de receita

A receita de pasta de feijão-branco com mirtilos, servida com palitos de cenoura cozida, palitos de pimento cozido sem pele e rabanetes cozidos em quartos, sabe a diversão e promete surpreender. O bebé, e não só.

Receita de pasta de feijão-branco com mirtilos (Sabe Bem 74, Pág. 62)

Descubra as receitas completas na revista Sabe Bem nº74, do Pingo Doce, já à venda nas lojas e online, no Mercadão. Para saber mais sobre o método Baby-Led Weaning e ter acesso a conteúdos de especialistas de várias áreas, da pediatria à nutrição, e a promoções exclusivas, inscreva-se no Clube do Bebé do Pingo Doce.