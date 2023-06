Atenção, fashionistas! Estão a chegar ao fim as sessões de moda mais procuradas

Até dia 18 de junho, os centros comerciais NorteShopping, em Matosinhos, e CascaiShopping, em Cascais, ambos geridos pela Sonae Sierra, e sempre na vanguarda do estilo e das últimas tendências, oferecem um programa de aconselhamento de moda especializado com consultas de imagem, sessões de personal shopper e ainda sessões de coloração pessoal, nas quais os clientes podem descobrir qual é a paleta de cores, de vestuário e de acessórios, que mais se adequa aos seus atributos.

A iniciativa, que teve início a 14 de abril e vai na terceira edição, ajuda os participantes a descobrirem e a explorarem o seu estilo pessoal com o apoio dos melhores profissionais. Embora todos os slots para a presente edição se encontrem esgotados, podem surgir vagas de última hora em ambos os shoppings. Por isso, recomendamos que consulte regularmente os respetivos sites!

A componente da maquilhagem foi a grande novidade desta edição. A masterclass, que decorreu em ambos os centros comerciais com a makeup artist e influencer Inês Franco, foi um sucesso e esgotou as vagas em poucas horas. No entanto, não desespere porque muito em breve os dois centros vão ter novidades a pensar nas tendências de maquilhagem para o verão, incluindo um tutorial exclusivo e muito especial assinado pela profissional Inês Franco. Fique atento às redes sociais do NorteShopping (Facebook e Instagram) e do CascaiShopping (Facebook e Instagram).

Mas os momentos fashion não ficam por aqui! Aprofundando a moda numa ótica 360, o NorteShopping e o CascaiShopping receberam sessões personalizadas de underwear com a Intimissimi e, em Matosinhos, decorrem sessões dedicadas a aconselhamento de skincare, com a Perfumes & Companhia – próxima sessão no dia 11 de junho.

Há décadas que estes centros comerciais de referência trazem aos visitantes as tendências de moda – de marcas nacionais e internacionais – "obrigatórias", apresentadas nas passarelas e nas principais revistas de moda, além das últimas tendências no universo da beleza, com produtos premium e diferenciadores.

As lojas destacam-se ainda pelo serviço de excelência direcionado para o cliente e pela seleção minuciosa de peças-chave das coleções do momento, com oferta para todos os estilos e looks. Tudo isto faz com que tanto o NorteShopping como o CascaiShopping sejam os hubs ideais para receber estas sessões de moda únicas.

Como funciona o aconselhamento de moda?

Nada tema, porque está em muito boas mãos. Lido Palma, fashion adviser e diretor da Karacter Agency, é um dos profissionais convidados pelos Centros a dar a cara por este programa dedicado à moda. Conduzindo na primeira pessoa muitas das sessões, ele vai transformar e elevar o seu look! Descubra os modelos must-have que mais vão de encontro ao seu estilo individual, como coordená-los e combiná-los com peças que se calhar tem perdidas no armário.

Estas sessões decorrem num showroom com curadoria do especialista onde estão reunidas as peças icónicas da estação, apresentadas pelas muitas marcas presentes em cada um dos centros.

"O aconselhamento de moda passa pela análise do biótipo de cada participante e das suas restantes caraterísticas pessoais. Após o especialista conhecer o estilo de vida de cada cliente, a profissão e a idade, analiso quais as tendências da estação e as peças ideais no que diz respeito à forma, cor, padrão e materiais que potenciem e equilibrem a sua imagem", diz Lido Palma em entrevista à revista Máxima.

"Outra componente igualmente importante é o trabalho de autoestima, em que são valorizados os pontos fortes da imagem, orientando o cliente nessa consciência e ajudando-o a equilibrar o que o deixa mais desconfortável. Os participantes aprendem, ainda, a organizar o guarda-roupa e a elaborar uma lista de compras assertiva, potenciando compras mais conscientes", acrescenta.

Dicas de moda essenciais com o fashion adviser Lido Palma

• Não tenha medo de errar e de experimentar as novidades da estação. É ao testar no provador que a verdadeira metamorfose acontece. Ao explorar outras conjugações, o guarda-roupa ganha uma nova dimensão. • Não é por "estar na moda" que tem de usar. A moda é indicativa e não imperativa — podemos descobrir, através dela, uma nova forma de ser e de estar que afirme de forma clara a nossa identidade e individualidade. • Pense sempre primeiro se realmente precisa daquela peça no guarda-roupa e como é que pode conjugá-la com as restantes de que já dispõe. • Preste atenção às etiquetas, faça compras sustentáveis, além de valorizar as técnicas artesanais e, sempre que possível, faça upcycling.

Qual a importância de ter um personal shopper?

Quem nunca comprou uma peça de roupa e nem lhe chegou a tirar etiqueta? Por vezes gostamos de algo que afinal não é prático ou simplesmente não combina com o resto do guarda roupa. Sem esquecer aquelas promoções relâmpago que nos levam a comprar por impulso.

Os maiores problemas de comprar "errado" são o desperdício financeiro e o desperdício de tempo, resultando em frustração ao perceber que nem tudo aquilo ficou bom ou tem a ver consigo.

Para Lido Palma, o papel do personal shopper é fundamental, sendo que o fashion adviser ou consultor de estilo, "através do conhecimento prévio das coleções e tendências existentes nas lojas, orienta o cliente para compras assertivas e adequadas ao seu estilo e biótipo. Num curto espaço de tempo, consegue apresentar os produtos mais apropriados e ao melhor preço, permitindo-lhe poupar tempo, energia e dinheiro".

"O personal shopper ajuda o cliente na gestão do budget disponível, respeitando a lista de compras previamente apresentada no início da tour de compras", sublinha.

Como me posso inscrever no programa de aconselhamento de moda?

Nesta edição, os slots para aconselhamento de moda já estão preenchidos, porém reforçamos: permaneça em alerta máximo para eventuais vagas de última hora no site do NorteShopping e do CascaiShopping. Entretanto, a próxima edição outono-inverno promete novidades e muitas surpresas.

"Os clientes habituais deste serviço podem participar na próxima edição do programa de moda para dar continuidade à organização e preparação das compras da nova temporada, tendo em conta todas as peças adquiridas no ano anterior que possam ser combinadas com as aquisições para a nova estação, quer para propostas de "fundo de armário", básicos ou peças icónicas de outono/inverno", explica Lido Palma.

Já para os novos participantes, este serviço representa uma oportunidade para trabalharem a autoconfiança e a consciência de todos os processos relacionados com a sua valorização pessoal.

"Por outro lado, aprendem a adequar as novas tendências ao seu próprio estilo e permite-lhes, ainda, maior autonomia nas compras futuras. Este programa é, também, uma motivação para saírem da zona de conforto, aprendendo a fazer o seu próprio styling com combinações inusitadas, num processo de tentativa e erro até encontrarem um novo patamar de segurança diante das novidades da estação", conclui.

Para o fashion adviser a moda é liberdade, um caminho de descoberta que reforça a identidade e individualidade e que traz empoderamento através da imagem.

O programa de Moda de Outono vai oferecer a oportunidade de descobrir as tendências dos meses frios e as novidades mais recentes no mundo da beleza. Vá acompanhando todas as novidades nos sites do NorteShopping e do CascaiShopping. Não perca esta oportunidade única!

