Assédio em locais públicos: mulheres partilham histórias reais perturbadoras

Infelizmente, para a maioria das mulheres lidar com assédio é "normal". Afinal, ser mulher significa para muitas de nós "aprender" a aceitar e a minimizar, logo a partir da infância, este tipo de comportamento abusivo. Uma realidade triste e preocupante confirmada num estudo internacional promovido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, em que o assédio sexual em espaços públicos foi identificado como o principal problema que as mulheres de todo o mundo têm de enfrentar no dia a dia.

As histórias e as experiências que todas partilhamos

Já foi alvo de um olhar fixo, de assobios, de perguntas intrusivas ou de comentários sobre o corpo? Não está sozinha. No âmbito do programa Stand Up – Contra o Assédio em locais públicos, a L’Oréal com o apoio da Máxima saiu à rua e entrevistou mulheres de todas as idades sobre este problema.

Desde pensar duas vezes no que vamos vestir a ter as chaves do carro ou de casa sempre à mão por receio de estarmos a ser seguidas, ou até a pedir, por exemplo, a um amigo do sexo masculino que nos acompanhe quando saímos à noite… são situações que lhe soam familiares? Veja neste vídeo os testemunhos e as histórias marcantes de mulheres como você.

Como sei se é mesmo assédio?

• Uma situação de assédio é aquela que afeta a integridade – física e/ou psicológica – de uma pessoa, criando um ambiente intimidatório, hostil e desestabilizador.



• O assédio sexual dá-se quando os comportamentos indesejados por parte do agressor se revestem de caráter sexual, como convites e mensagens com essa intenção ou contactos físicos constrangedores para a vítima – por exemplo, um toque demorado, em qualquer parte do corpo.









Stand Up contra o assédio

O assédio constitui uma barreira na vida quotidiana das mulheres, privando-as da sensação de segurança e com impacto direto na autoestima, o que vai contra os valores do empoderamento da mulher, que estão no coração do ADN da L’Oréal Paris e são o mote do programa Stand Up - Contra o Assédio em locais públicos. Lançado pela marca em parceria com a organização Right To Be, o programa promove uma formação online gratuita para defesa contra assédio em locais públicos, seja no papel de testemunha ou de vítima.

Agir contra o assédio: levanta-te e diz basta!

A Metodologia dos 5D é um sistema pioneiro que permite à vítima e às testemunhas uma intervenção segura contra o agressor:

1. Distrair É uma forma indireta de "empatar" o que está a acontecer.

2. Delegar Chame a atenção de alguém que esteja próximo para o que se passa e pergunte-lhe se existe algo que possa fazer naquela situação.

3. Documentar Observe e testemunhe, escreva ou filme o assédio e forneça o vídeo à vítima.

4. Dirigir-se Aborde a pessoa que está a ser assediada e mostre o apoio que necessita.

5. Dialogar Fale alto e convide o assediador a ir embora, mas lembre-se de que a sua segurança e a segurança da pessoa que está a ser assediada vêm em primeiro lugar.



Dotadas com as ferramentas certas, as pessoas que concluem a formação deste programa sentem-se 97% mais aptas a identificar o assédio em locais públicos e mais preparadas para intervir. Estes são alguns dos efeitos positivos no dia a dia revelados pelo Inquérito de Impacto Social.

Se quer aprender o que pode fazer contra o assédio em locais públicos, a formação está disponível online com um duração de apenas 10 minutos.





1. Estudo internacional sobre o assédio sexual em espaços públicos, conduzido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, com dados recolhidos em 15 países, envolvendo mais de 15 500 participantes, março de 2021.



2. Inquérito de impacto social sobre a formação Stand Up contra o assédio em espaços públicos, conduzido pela L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos, com dados recolhidos em quatro países, envolvendo mais de 4967 participantes, março de 2022.