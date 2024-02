Esta é a sapatilha "made in Portugal" que já tem lista de espera

Já não estamos no pico do inverno, mas a primavera ainda tarda a chegar. Calçar para a meia-estação é um desafio anual, arriscamo-nos a ter frio ou a transpirar e sentir desconforto devido ao calor… mas como podemos encontrar o equilíbrio?



Os profissionais do mundo da moda concordam que existem dois tipos de calçado infalíveis, seja qual for a estação: as clássicas botas Chelsea, que protegem da chuva e do tempo frio, sem "sufocar" o pé; e, claro, as eternas sapatilhas, perfeitas para caminhar no dia a dia, seja com um design mais desportivo, rétro ou clássico.

A Yuccs, marca espanhola que fabrica parte do seu calçado no Porto, tem opções de calçado que vão ao encontro dessas necessidades, faça chuva ou faça sol, e que se adaptam aos mais variados estilos. Garantir o máximo conforto é essencial para a marca nascida em 2018 e a característica que está presente em todas as suas coleções.



Sempre fiel às últimas tendências e com um design único, que não passa despercebido, a Yuccs aposta também na inovação e na sustentabilidade.



Lã merina, pele de uva, bambu e cana-de-açúcar são alguns dos materiais green usados no calçado, para que todos os fãs da marca possam caminhar em beleza rumo a um planeta mais sustentável.

A influencer espanhola @anantolinfifty com um modelo da Yuccs



Se está à procura de uns ténis exclusivos pelo seu design, fabricação, materiais e conforto, estes três modelos não podem faltar no seu closet:





Merino Chelsea Boot, a escolha ideal para os dias de chuva









As Merino Chelsea Boot são um modelo extremamente versátil. Muitos confortáveis, adaptam-se perfeitamente ao pé e vêm numa grande variedade de cores para poder alternar no dia a dia, de acordo com o look ou estado de espírito. A lã merina garante que os seus pés permanecem quentes e a sua tecnologia Waterprotect atua como um escudo contra a chuva. Já a sua sola antiderrapante dá estabilidade e impede acidentes em pisos escorregadios.

Quer caminhe todos os dias para o trabalho ou por lazer, com as Merino Chelsea Boot está preparado para as mudanças repentinas de tempo típicas desta altura do ano. Não tem de se preocupar com nada.





Merino Sport Heritage, um toque de sofisticação para todos os dias









Se prefere sapatilhas, mas não dispensa um toque de estilo e de sofisticação, o modelo rétro Merino Sport Heritage é o fit perfeito. As cores deste modelo remetem para os clássicos e tons sóbrios - bege, caqui, azul escuro e bordeaux -, que compõem facilmente um look mais refinado, mas sempre confortável e casual chic.



As Merino Sport Heritage, inspiradas no icónico modelo Sport Vintage, são confecionadas com um novo tecido de lã merina, mas mantendo os mesmos benefícios de sempre: suavidade, termorregulação, anti-odor, natural e sustentável. Uma sapatilha muito resistente e versátil, ideal para todo o tipo de aventuras urbanas.





Porquê que a família real espanhola é fã da Yuccs?

A Casa Real espanhola é conhecida por seguir uma filosofia de vida sustentável, não só a nível de vestuário mas também de calçado. Por isso não é de surpreender que o monarca Felipe VI, assim como a sua filha, a infanta Sofia, sejam seguidores incondicionais das já conhecidas "sapatilhas mais confortáveis do mundo".



⇒ É habitual ver o rei com o modelo icónico de Yuccs Merino Sport!













Merino Runner, descubra a tendência do gorpcore







As Merino Runner têm um estilo único que está a conquistar cada vez mais fãs em Portugal e Espanha, e ameaçam converter-se brevemente nas novas sneakers it. Este modelo de ténis adota a tendência gorpcore, que une harmoniosamente a estética de vestuário técnico e desportivo ao estilo do dia a dia. Aliás, inúmeras celebridades e influencers internacionais já adotaram a gorpcore nos seus outfits diários.

Ultrarresistentes e com dupla proteção contra a chuva, disponíveis em azul, preto e castanho, são uma opção infalível para a meia-estação. Já a sua sola chunky com tecnologia Extra-Bounce garante o máximo estilo e conforto. Prepare-se para caminhar nas nuvens.

Combinadas com calças cargo, com bikers, ou mesmo com vestidos românticos, as Merino Runner com o seu estilo desportivo e urbano encontraram no street style uma nova vida.





A filosofia revolucionária do slow fashion O que diferencia a Yuccs:

• É uma das marcas pioneiras de slow fashion, dando primazia à qualidade em todas as etapas de produção, em vez da produção em massa.



• Usa apenas materiais naturais de alta qualidade, daí a lã merina fazer parte da sua identidade e a produção local ser o seu pilar fundamental. Assim pode ter a certeza de que os seus Yuccs foram produzidos pelos melhores artesãos em Espanha e também em Portugal, numa fábrica inaugurada pela marca no Porto.

• Cada par de calçado demora aproximadamente seis meses a ser fabricado e, neste processo, estão envolvidas mais de 150 pessoas.

Existem uns Yuccs para si

Todo o calçado da Yuccs, botas e sneakers, é produzido através de técnicas tradicionais, com recurso, simultaneamente, às últimas inovações têxteis. O resultado? Calçado atemporal, elegante, que não sai de moda e que se encaixa com qualquer outfit.

Visite a página online da Yuccs e escolha o modelo que mais se adequa ao seu estilo. Apresse-se e aproveite os saldos com até 50€ de desconto.