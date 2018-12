As escolhas de Raquel Strada: 10 looks para usar na consoada

Por Máxima, 07:43

Cada vez mais descontraída, Raquel Strada assume que vê a moda com mais exigência em relação ao tipo de coisas de que gosta e com os materiais que usa. Prefere peças simples e de boa qualidade e, apesar de gostar de se sentir confortável e elegante, também gosta de arriscar quando é preciso. A embaixadora portuguesa da Stefanel escolheu as suas peças favoritas entre as propostas da marca para vestir neste inverno e, quem sabe, oferecer no Natal.

Femininas, contemporâneas e intemporais, as propostas da Stefanel para esta temporada revelam um novo conceito estético que não deixa de assentar naquele que é o ADN da marca: a mulher confiante que quer um estilo dinâmico, mas ao mesmo tempo sofisticado, perfeito para qualquer ocasião. O protagonismo está, como sempre, no core da Stefanel: as malhas. Em matérias como caxemira, alpaca e mohair, estas são as peças que dão um twist para tornar qualquer look mais casual, sem nunca perder a feminilidade e a elegância.

Veja, em baixo, as escolhas da blogger e apresentadora, já disponíveis nas lojas Stefanel.