Arrase este verão com os chinelos mais bonitos e confortáveis

Independentemente dos planos, queremos estar sempre no nosso melhor, seja numa simples ida à praia, seja nos jantares de esplanada que se seguem, nos passeios pela cidade ou mesmo em casa. O mais “chato” é quando as escolhas comprometem o conforto numa ou noutra situação.



Seria tudo tão simples se pudéssemos usar o mesmo calçado para todo o lado e andar sempre confortáveis... Pois bem, agora podemos mesmo!

A coleção de Slides da Havaianas traz novas cores e novos estilos para esta temporada de verão. Vai arrasar!

Com diferentes modelos, formas e estampados, a linha deste ano traz seis versões diferentes, incluindo um modelo novo! Mostramos-lhe tudo...

Seja qual for o modelo, o que lhe podemos prometer é que, além de marcar pela diferença, a sensação de que está a caminhar sobre nuvens é constante.

Alerta novidade! Os Stradi Slide chegaram para elevar todos os looks. Aliam conforto e durabilidade e são perfeitos para quem não se conforma com o ser previsível. Existem seis cores disponíveis. Qual a sua preferida? Material macio, design intemporal e sola de borracha resistente… Quem não resiste somos nós!

Havaianas Stradi Slide, €26

Como o nome indica, este modelo conta com um design simples e clássico. Mas com um twist: as cores vibrantes que combinam na perfeição com o verão. São seis cores diferentes. Quer opte por um look mais casual, ou algo mais arrojado, este é o calçado que o vai complementar. Com jeans, com uma saia mais comprida ou mesmo com uns calções, a versatilidade é o que prima neste modelo da Havaianas. Materiais de qualidade – como a palmilha acolchoada e a sola antiderrapante – oferecem maior comodidade e segurança.

Havaianas Slide Classic, €24 a €30

Certamente não estava à espera destes Slides metalizados. Os dias nunca tiveram tanto brilho como agora! São confortáveis e perfeitos para qualquer ocasião. Um dia na piscina, de praia ou um passeio, sempre da forma mais estilosa. O melhor de tudo? O conforto que proporcionam. Veja as três cores disponíveis e (se conseguir resistir às restantes) escolha a que mais se adequa ao seu guarda-roupa.

Havaianas Slide Metallic, €32

Achava que tínhamos ficado por aqui? Engana-se! Espreite o modelo Havaianas Slide Brasil, disponível em oito cores diferentes, com um design clássico e intemporal. Os preços podem variar entre os €25 e os €32.

Já as Slide Classic Logomania são perfeitas para os verdadeiros fãs da marca brasileira, dando grande destaque ao logótipo. Estão disponíveis em duas cores neutras e têm um preço de €32.

E estas são para os irreverentes, para os que gostam do destaque. Do diferente. Se é o seu caso, esta é a melhor aposta! As Slide Print, disponíveis em quatro padrões diferentes e com um preço de €32, não vão deixar ninguém indiferente!

Conforto e versatilidade são as duas palavras que melhor descrevem qualquer um dos modelos disponíveis nesta coleção da Havaianas. Este verão, passeie com os seus Slides preferidos e escolha aqueles que irão marcar as suas férias! Descubra estas e mais novidades no site da Havaianas.