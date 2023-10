Anti-manchas: o sérum booster que uniformiza a pele e lhe dá aquele #SKINGLOW perfeito

Não só é um "problema" que nos ataca particularmente no pós-verão como pode ser a consequência de acne, gravidez, uso de certos medicamentos, envelhecimento da pele, alterações hormonais… A boa notícia é que há forma de eliminar e prevenir estas manchas escuras na pele e de conseguir um boost de luminosidade. Joana Veríssimo já não dispensa este staple com vitamina C estabilizada na rotina.



#SKINGLOW COM O SÉRUM BOOSTER ILUMINADOR ANTI-MANCHAS

Esta novidade faz parte da gama Dépiderm da Uriage, uma linha de cuidados pensada para atuar sobre a hiperpigmentação, recentemente renovada para promover ainda mais a luminosidade da pele. O novo produto-estrela desta gama é o Dépiderm Sérum Booster Iluminador Anti-manchas, um concentrado de ingredientes ativos – com vitamina C e niacinamida – que uniformiza, suaviza e ilumina a pele. E que é adequado para todos os fotótipos e para todos os tipos de pele (mesmo a mais sensível!) graças à vitamina C estabilizada!

Dépiderm Sérum Booster Iluminador Anti-manchas,

30 ml, €33,90 (PVPR)

Vitamina C pura versus vitamina C estabilizada

Certamente já ouviu falar dos benefícios de incluir vitamina C na rotina de cuidados de pele, essencial no combate ao envelhecimento e às manchas de pigmentação. O que pode não saber é que nem toda a vitamina C é igual ou adequada para todos. Vamos lá partilhar alguns "segredos"!

É verdade que a vitamina C pura é a forma mais potente contra as manchas e mais eficaz a promover a luminosidade da pele. No entanto, esta versão pura pode ser irritativa, especialmente para a pele sensível. O que significa que em vez de colher benefícios deste uso, pode estar a fazer pior.

E é aqui que entra a vitamina C estabilizada, que não causa irritação e, por isso, é adequada para todos os tipos de pele, até para a pele mais sensível, e sem contraindicações para a utilização na gravidez. Pode usar todos os dias, de manhã e/ou noite, sem restrições. Além disso, a vitamina C estabilizada não é pró-oxidante, mantendo-se estável mesmo com a exposição UV – uma vantagem para quem procura prolongar o uso da vitamina C.

No novo Dépiderm Sérum Booster Iluminador Anti-manchas, a vitamina C estabilizada transforma-se em vitamina C pura quando entra em contacto com a pele, graças à ação das enzimas da pele, mantendo toda a eficácia deste ativo.



Como usar : aplicar duas ou três gotas de manhã e à noite, antes do hidratante diário e na pele completamente limpa e seca.



O que é (na prática) a hiperpigmentação da pele Ocorre quando existe uma pigmentação desregulada da pele e uma produção anormalmente excessiva de melanina, o que leva ao aparecimento de manchas castanhas localizadas – como as manchas solares e manchas de acne – ou de manchas castanhas generalizadas – como o melasma ou a máscara da gravidez, conhecida como cloasma.

A exposição aos raios UV desencadeia o mecanismo de sobreprodução de melanina, mas este não é o único gatilho. Inflamação, desequilíbrios ou stress oxidativo podem estar na origem do aparecimento destas manchas. E há pessoas mais propensas à hiperpigmentação: grávidas, pele com tendência acneica, determinados perfis genéticos, pessoas que tomam medicamentos… Seja qual for a origem, estas manchas podem ser uma fonte de insegurança.

Com 94% de ingredientes de origem natural e uma textura leve e confortável, este sérum uniformiza, suaviza e ilumina a pele. Combine com o Dépiderm Creme de Espuma de Limpeza Iluminador, o Dépiderm Cuidado Intensivo Anti-manchas, o Dépiderm Cuidado de Dia Anti-manchas e o Dépiderm Contorno de Olhos Corretor para uma rotina completa e um #SKINGLOW total. O resultado é aquela pele radiante e luminosa que todos desejamos. Afinal, glowy skin não é uma tendência só para celebrities!