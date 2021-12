ALL I WANT FOR CHRISTMAS ESTÁ AQUI

A época mais festiva do ano está ao virar da esquina e a resolução do Ano Novo repete-se: “Este ano vou fazer as compras com tempo.” Mas não. Em contagem decrescente para o Natal e ainda não tem ideia do que vai oferecer às pessoas mais especiais da sua vida? Não desespere. À distância de um clique tem a Boutique dos Relógios com tudo o que há de presentes únicos e que ficam para a história.

Desde relógios a joias ou acessórios de escrita ou de pele, a variedade é o seu middle name, tanto nas marcas como nas sugestões de oferta, que prometem agradar todos os perfis. Assim se cumpre a magia natalícia.

O espírito que nos une

Os abraços voltaram, aleluia. Apesar dos tempos conturbados que vivemos, poder voltar a estar juntos tem significado redobrado. Com os devidos cuidados, é certo, mas o Natal é agora - mais do que nunca - o espírito que nos une. Só podia ser este o mote da campanha de Natal da Boutique dos Relógios, que oferece um vale de 10% do valor das compras realizadas para descontar numa compra futura. Válida de 30 de novembro a 31 de dezembro , os vales podem ser redimidos desde 1 de dezembro de 2021 até 15 de janeiro de 2022 em quase todos os artigos. Conheça as condições da campanha em pormenor, assinale esta data festiva com presentes memoráveis e comprove que ser generoso tem (sempre) retorno.

Tão perto de si

Há quem goste de mergulhar de cabeça nas lojas para melhor sentir o espírito da quadra. Tudo certo, é só ir à Boutique dos Relógios mais próxima de si. Mas se prefere chegar ao presente perfeito sem perder tempo nem gastar energia - sobretudo numa altura em que é preferível evitar multidões - encontre todas as propostas e faça as melhores compras no conforto do lar. Como? À distância de um clique.

Através do site www.boutiquedosrelogios.pt ou do e-mail cliente@boutiquedosrelogios.pt;

Com um simples telefonema para o número 808 100 010 (todos os dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00; sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00) ou através do WhatsApp 939 920?024.

Mas as coisas boas não se ficam por aqui. As compras online não só têm portes gratuitos como são entregues em 48 horas, com possibilidade de devolução ou troca até 31 de janeiro de 2022. E ainda pode pedir o envio de postal com mensagem personalizada. E então, voltou a acreditar no Pai Natal?

10 presentes (mais-que-)perfeitos

Para pessoas especiais, só presentes excecionais que enchem as medidas (e os sapatinhos) de quem os recebe. Inspire-se na nossa sugestão de relógios e joias para todos os gostos que, verdade seja dita, é um luxo. Senão veja.

Para elas

A intemporal.

Balmain Beleganza Lady personifica a essência do luxo. Um relógio com linhas puras, perfeição no acabamento e mostrador em madrepérola encaixa na perfeição com uma mulher que, independentemente da idade, gosto ou caráter, tem qualidades por todos apreciadas, como a sua mãe. Tradicional mas requintada, discreta mas sofisticada, gentil mas enérgica, nunca passa despercebida.

A sedutora.

As linhas femininas, suaves e sensuais, a estrutura tridimensional e a combinação de cor fazem do relógio Calvin Klein Twiddle o acessório perfeito para um outfit magnético que casa com uma personalidade única. Será que estamos a falar da sua cara-metade?



A não convencional.

O relógio multifunções Tommy Hilfiger Kennedy é o presente ideal para mulheres que não receiam desafiar as regras, como aquela amiga especial. Perfeito para o dia a dia, tem um look desportivo mas jamais perde o charme e a elegância. Como ela.

A sofisticada.

O anel bicolor com elos Calvin Klein Statement , tal como o próprio nome indica, é afirmação de força e modernidade, caráter e feminilidade. Mostre à sua filha ou afilhada o que sente através de uma joia que vai poder usar no dia a dia e pela vida fora, com uma história para contar.



A irreverente.

Elegante e casual, a pulseira em aço prateado com cristais Tommy Hilfiger Crystal Prateada fala de simplicidade na modernidade, com a dose certa de irreverência. A sua melhor amiga vai adorar, mas se já sentiu o apelo compre este presente para si!

A confiante.

Nada como o colar PD PAOLA Letters para celebrar a confiança, a singularidade e o amor-próprio através de um design único que traz de volta os anos 1990 em toda a sua elegância. Pedras coloridas e letras flutuantes de prata banhadas a ouro misturam-se para dar vida a um colar exclusivo que diz em voz alta o nome de quem o veste. Uma joia que só outra joia igual merece usar: mãe, esposa, namorada, filha... cabe a si decidir.



Para eles

O trendy.

Para o melhor amigo que adora impressionar? O relógio Nixon Sentry Ss Gold é a sua cara. Moderno mas versátil, seleto mas com um lado aventureiro, destaca-se pela profundidade e detalhes. É, sem dúvida, o presente ideal para quem gosta de assinalar a passagem das horas à sua maneira.

O elegante.

Atual, minimalista e sofisticado, o relógio Hugo Streetdiver adequa-se a todos os estilos, pulsos e ocasiões. Não tem que enganar: é um presente com atitude que qualquer pai - ou filho - vai amar.



O aventureiro.

Com cronógrafo de aço verde inspirado, vidro de cúpula dupla e mostradores duplos vintage, o relógio MVMT Blacktop é inspirado na cultura automobilística dos anos 1960 e é tão ousado quanto a estrada aberta. Mais do que uma prenda para o marido, companheiro ou namorado, é um convite à aventura.

O desportivo.

Scuderia Ferrari Pilota Eva Turbo , e o nome já diz tudo: pé no acelerador. Com uma construção refinada, o relógio apresenta o botão de funcionamento do cronógrafo inspirado no pedal do acelerador às 2 horas. Qual é a coisa qual é ela que o seu BFF ia adorar receber neste Natal?