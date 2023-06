Alerta verão! Estes são os cinco produtos que não podem faltar na checklist

Acreditam que a verdadeira beleza está no interior e preocupam-se com as pessoas, criando os melhores produtos para todos os tipos de pele e com o ambiente, produzindo-os de forma responsável. A cereja no topo do bolo? São acessíveis a todas as carteiras.

A Body Natur usa os melhores ingredientes, cuidadosamente selecionados e 100% vegan, para que a pele esteja sempre no seu melhor, independentemente do cuidado que procura. Nutrem, suavizam, rejuvenescem, protegem.

Estes são os must-haves da estação que se avizinha e que encontra à venda na loja online Hey Beauty.

É no verão que a pele mais sofre com a exposição ao sol. Além do protetor solar, que deve ser usado diariamente e (durante todo o ano!), a hidratação é um passo que não pode descurar.

Este sérum revitalizante concentrado, com ação antienvelhecimento, é o ideal para todos os tipos de pele. Combate o aspeto baço trazendo suavidade, firmeza e elasticidade. É a verdadeira chave para o glow!

Tem uma textura leve que é absorvida rapidamente, não deixando qualquer tipo de resíduo. É ideal para aplicar antes da maquilhagem, para um efeito mais hidratado e luminoso, ao mesmo tempo que confere os cuidados de que a pele necessita.

• Antirrugas • Despigmentante • Tonificante

Por €7,34 a pele fica mais fresca, saudável, luminosa e cheia de vida!

Com o verão e o calor, chega a hora de tirar as sandálias, os chinelos ou as mules do guarda-roupa. E os nossos pés? Queremo-los bonitos e bem tratados! Calcanhares secos são um grande não! Com o sal, a areia, o cloro ou o sol, a atenção deve ser acrescida para manter os pés impecáveis.

Este hidratante é facilmente absorvido, proporciona conforto à pele, e ajuda na recuperação da elasticidade da pele. Por apenas €3,44 pode esquecer os pés ásperos, com fissuras ou gretados. A ureia e a aveia tratarão em profundidade e vão protegê-los durante toda a estação.

Podemos admitir que a definição de frustração é esforçarmo-nos para adquirir o bronze perfeito e vê-lo desaparecer em cinco dias, certo? Pois bem, para o manter por mais tempo e na sua melhor forma, dourado e saudável, há cuidados que ajudam e muito!

O principal é, sem dúvida, apostar no melhor hidratante. Esta manteiga corporal leve, com uma textura cremosa, à venda por €9,34, nutre em profundidade e deixa a pele macia. Resultados

Na hora da praia, não queremos estar propriamente preocupados com a depilação demorada de última hora. Se houver uma forma acessível e rápida de os remover os pelos que garanta que não voltam a crescer durante uns bons dias… aproveitamos!

Com estas bandas de cera, especialmente indicadas para peles sensíveis e pelos curtos, consegue uma depilação perfeita graças à forma inovadora e à fórmula de separação imediata sem esfregar. Enriquecidas com flor de lótus, proporcionam uma depilação duradoura (até 4 semanas), ao mesmo tempo que cuidam da pele.

Para um acabamento perfeito, use as toalhitas pós-depilatórias 5 em 1, que limpam, acalmam, hidratam, iluminam e retardam o crescimento dos pelos. Isto tudo por apenas €4,56! Imbatível.

Sabemos que as bandas de cera não são a primeira opção para todas as pessoas e, por isso, temos uma alternativa: o gel depilatório. É uma nova maneira de remover os pelos indesejados, com resultados perfeitos, fáceis e indolores em apenas 5 minutos. Este gel é enriquecido com frutos vermelhos, o que lhe confere um aroma agradável e uma frescura incrível. Por €5,76, a pele fica suave, hidratada, nutrida e livre de pelos.

Resultados

• Repara • Confere conforto • Suaviza

Como aplicar?

• Com a mão, espalhe uma camada de gel para cobrir completamente os pelos. • Deixe o produto atuar por 5 minutos e, de seguida, retire um pouco de gel com a espátula. Se o pelo não sair facilmente, deixe atuar durante mais 5 minutos no máximo. • Retire o resto do gel com a espátula, enxague com água morna em abundância e seque a pele suavemente.

Os produtos da gama Body Natur estão à venda online, aqui, e também em hipermercados, supermercados e lojas de cosmética.