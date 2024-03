Alerta tendências! Veja os looks que vão marcar a próxima estação

Vestidos compridos, conjugados com coletes, camisas com padrões marcantes e casacos de cores vivas, complementados com acessórios chunky e vistosos, são apenas algumas das propostas da Natura para a meia-estação e, claro, para receber a primavera cheia de estilo.

Afinal, não fosse esta a estação da renovação, em que a natureza se transforma e por isso mesmo chama a recomeços, a descobrir novas versões de nós mesmas, através de looks capazes de elevar o humor e a autoconfiança.

Para a Natura, este período de recomeços é também a altura ideal para convidar todos os seus clientes a fazerem as suas compras na sua nova loja online, de forma rápida e intuitiva, à distância de um simples clique.

Repleta de novidades e melhorias significativas, com um design apelativo e clean, além de funcionalidades mais user-friendly, o site atual é mais Natura do que nunca!



Os fãs da marca podem agora usufruir, na loja online, de todas as vantagens do Cartão Cliente como numa loja física, desde acumular e descontar o saldo do cartão ou desfrutar dos descontos imediatos, entre outras vantagens.





Mas há mais. Já pode consultar no site da Natura o stock dos produtos disponíveis nas suas lojas de eleição. É também possível efetuar trocas das compras feitas online numa loja Natura perto de si. Brevemente será ainda possível fazer o levantamento de compras online nas lojas físicas, sem custos adicionais.

O que nos diz? Aproveite esta oportunidade para explorar a coleção primavera-verão 2024 que já se encontra disponível no site totalmente renovado (e melhorado) da Natura! Nova estação, novo look.