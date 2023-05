Alerta, tendências! Estes são os ténis mais desejados da estação

Tanto as fashionistas como as celebridades já abraçaram sem receio a tendência do athleisure, que combina comodidade, estilo desportivo e streetwear. Os ténis saltaram do ginásio para a rua e tornaram-se a estrela deste movimento, com o poder único de complementar e elevar qualquer outfit. Práticos, modernos, urbanos e sofisticados, podemos facilmente combiná-los com fatos, vestidos, com um blazer ou jeans para um look casual e naturalmente effortless chic. O limite não existe.

Para a Skechers, não restam dúvidas de que o athleisure veio para ficar e, por isso, a pensar nos dias quentes de verão, lançou um arco-íris de sapatilhas coloridas que são um verdadeiro must-have.

As já icónicas Skechers UNO permitem que caminhe nas nuvens durante todo o dia, com muito conforto e ainda mais estilo. Extremamente versáteis, seja para trabalhar, sair com os amigos, passear, dar uma corrida ou viajar, estas são as sapatilhas companheiras de qualquer mulher atenta às últimas tendências da moda.

Tem uma cor favorita? Temos o modelo para si (ou dois ou três...)!

As cores e as alternativas de design arrojadas fazem da UNO uma das linhas mais versáteis e giras da Skechers. Azul, branco, rosa, padrão tigrado, tie dye e muito mais tonalidades, algodão-doce…Tem uma cor preferida? O difícil mesmo vai ser escolher.

O conforto está na moda

A fórmula é simples: existem muitas sapatilhas, mas apenas estas são produzidas segundo a tecnologia do conforto. A bolha de ar na zona do calcanhar torna a tecnologia air-cooled memory foam® ainda mais confortável. Como? Feche os olhos e imagine-se a passear de pantufas na rua. Sim, leu bem.

Já a inovadora tecnologia revolucionária Slip-ins torna os ténis ainda mais práticos, pois podem ser calçados sem mãos. Basta deslizar o pé pelo interior da sapatilha para as calçar e já está. E como o princípio da comodidade está sempre presente, a maioria dos modelos pode ser lavada à máquina e permanece como nova.

Está na hora de desfrutar com os pés na terra e a sensação de estar nas nuvens. Calce as suas UNO, caminhe com confiança e torne os seus looks verdadeiramente inesquecíveis.

As Skechers UNO estão disponíveis em todo o país à distância de um clique através do site da Skechers.