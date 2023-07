Alerta novidade: os novos modelos da Havaianas acabam de chegar!

O que procuramos nos meses de verão? Praia, sunsets, jantares prolongados, bons momentos… E que mais? Conforto, claro. É essencial, especialmente nas férias em família ou com amigos.

Se é dos que têm dificuldade em selecionar o que é necessário e acaba por levar tudo na mala, just in case, saiba que, pelo menos, no que toca a calçado, as novas Havaianas chegaram para dar uma ajuda nesse campo.

Elegantes e confortáveis, pode usá-las onde quiser. Num dia de praia, num passeio pela cidade, ou até numa ocasião especial que peça um pouco mais de "brilho". Os modelos You Malta Cool e You Milan vão ser os seus novos aliados nesta estação.

You Malta Cool

Dê as boas-vindas às You Malta Cool. No ano passado, foram um sucesso entre as influenciadoras. Para este ano, regressam com um toque diferente. Simplesmente irresistíveis!

Com cores básicas, essenciais para que possa conjugar facilmente com diferentes looks, junta-se um toque especial: as cores vibrantes que marcam pela diferença.

É a verdadeira combinação do verão, coloridas e confortáveis, o que faz destas sandálias um must-have para esta estação. Por €37 tem uma opção de calçado para qualquer ocasião. O que poderia ser melhor? Só precisa de escolher as suas preferidas (ou levar todas!).

You Milan

O que acha da nova moda das solas quadradas? Dão um toque extra, mais elevado e sofisticado, a qualquer calçado. Estão em todo o lado. A Havaianas não podia deixar escapar a tendência!

Este design foi inspirado em Milão, a capital global da moda, daí receberem o nome de You Milan. O modelo veio revolucionar a categoria de City Sandals e tornou-se, sem dúvida, no mais cobiçado de toda a coleção de verão, graças também a outra tendência: as puffy sandals.

Custam €47 e existem em várias cores para que encontre a preferida neste modelo-tendência.

No caso de ser uma adepta mais fervorosa da exuberância, temos boas notícias: brilho é o que não falta! As Havaianas You Milan Metallic (€50), disponíveis em dourado ou em prateado, vão acompanhá-la no jantar romântico ou até num simples dia de praia com amigas!

Com tantas opções, o difícil será escolher apenas umas. As You Malta Cool, feitas com um material que garante o conforto e supercoloridas, ou as You Milan, de solas quadradas e material super puff? Consiga-as no site da Havaianas Portugal antes que esgotem!