Alerta, mamãs: tudo o que precisa de saber sobre carrinhos de bebé

A notícia de um bebé, quer para pais de primeira viagem, quer para pais mais experientes, traz sempre uma renovada felicidade às famílias. É um sentimento de amor alargado, com pais, avós, tios e amigos a participarem de uma transformação de mulher em mãe. Todos querem fazer parte do momento, dar os melhores presentes, os melhores conselhos, as melhores opiniões. Mas é preciso também, nesta fase, que as grandes decisões sejam ponderadas pelos pais e analisadas da forma mais racional.

Os carrinhos de bebé estão entre as escolhas que mais devem ser ponderadas e cujas características deve estar atento. Primeiro, porque é um investimento de maior valor; depois, porque um carrinho é sempre mais do que um meio de transporte da criança, é também o espaço onde ela dorme, onde começa a explorar o mundo e em que a adaptabilidade ao tamanho da criança - sim, "eles crescem tão rápido!" - é fator crucial.

Carrinho duo ou trio?

Esta é uma das primeiras questões que se levantam na hora de escolher. É preferível comprar um carrinho com alcofa, cadeira de passeio e cadeira auto, ou optar apenas por um duo e comprar a cadeira de automóvel à parte? Se não usar com regularidade o automóvel, ou se já tiver uma cadeira auto atual que cumpra todas as normas de segurança, o duo pode ser suficiente. A pensar nas diferentes necessidades de diferentes famílias, a Britax Römer lançou o SMILE III. A gama é constituída por três packs:

Para as famílias que não precisam de uma cadeira auto, o SMILE III Duo Essential é a escolha ideal. Com uma alcofa com capacidade até aos 9 quilos e cadeira de passeio até aos 22 quilos, é o companheiro de todos os passeios e de todas as horas de sono fora do conforto de casa. Em viagens de carro, a cadeira auto DUALFIX i-SIZE é a a escolha ideal. É o produto mais vendido da marca e é compatível com o Duo Essential!



Se, por outro lado, já decidiu que a cadeira auto é essencial na compra do carrinho, o melhor é optar pelo SMILE III Trio Comfort ou pelo SMILE III Trio Comfort Plus, que inclui base Isofix para total segurança na instalação do porta-bebés. O porta-bebés é utilizável até aos 13 quilos, tem sistema e reclinação patenteados e que ajusta o apoio da cabeça com o crescimento da criança, permitindo que vá sempre na posição mais segura e ergonómica até sensivelmente aos 15 meses.





A importância da alcofa, desde o nascimento

Nos primeiros meses, o tempo que o bebé está fora de casa é passado maioritariamente na alcofa. Esta é a forma mais adequada de o transportar no carrinho, porque permite que o bebé esteja completamente esticado, promovendo a oxigenação e o desenvolvimento. Mas há características que fazem a diferença: no caso do SMILE III, a alcofa inclui uma rede de ventilação, uma capota com viseira e tratamento UPF 50+. Para que, em qualquer estação, o seu bebé esteja confortável e seguro.

Cadeira de passeio, a companheira de todas as viagens

Com o crescimento do bebé, os períodos em que está a dormir tornam-se menores, ao mesmo tempo que começa a mexer-se mais, a tentar sentar-se ou levantar-se, está mais atento a sons, movimentos e estímulos visuais. Nesta altura, a alcofa deve ser substituída pela cadeira de passeio, que estimula um maior contacto entre os pais e o bebé, mas também lhe permite o desenvolvimento dos sentidos e o crescimento de forma saudável.

A cadeira do segmento SMILE III permite tanto que o assento vá virado para a frente como para trás, consoante as preferências das crianças e dos pais. Além disso - e isto é um pormenor muito importante -, é de fácil reclinação, o que permite deitar totalmente a criança ou sentá-la (existe ainda uma posição intermédia), para maior conforto, tanto acordado como a dormir.

Conforto também para os pais

O essencial num trio de passeio é que seja adaptável, confortável e seguro para os mais novos, mas é um grande bónus se também os pais puderem desfrutar de algumas features do carrinho! Damos-te seis motivos pelos quais vai desfrutar tanto do SMILE III como o bebé:

Tem um. Acabaram-se os malabarismos com os sacos de compras, o saco do bebé, o saco da mãe. Com o cesto inferior, é só empurrar o carrinho, e consegue levar tudo!é ajustável. Mesmo que a mãe e o pai tenham diferentes alturas, já não é preciso andar dobrado sobre o carrinho. O guiador ajusta-se em altura de forma fácil, permite um acesso rápido ao bebé e ainda tem uma pega acolchoada, para quem conduzir se sentir confortável.Temde qualidade. Claro que não andará a fazer corridas de rally com o carrinho, mas os diferentes pavimentos - da calçada portuguesa aos trilhos em terra nos campos - podem fazer a diferença tanto na condução do carrinho como na trepidação que a criança sente. Por isso, para conforto de todos, o SMILE III tem grandes rodas insufláveis e suspensão central e frontal, para não incomodar o descanso dos pequenos.Compacto, mas confortável. Osda gama são desenhados de forma a poderem deslocar-se em ruas mais movimentadas, com rodas basculares frontais que facilmente podem ser bloqueadas quando o pavimento o exige. O facto de o chassis ser compacto não reduz o espaço das cadeiras às crianças, que têm todo o espaço necessário para o crescimento ergonómico.Fácil, muito. É uma das principais dificuldades na maioria dos carrinhos de bebé: quando não está a ser utilizado, na mala do carro ou em casa, é preciso fazê-lo caber no mínimo espaço possível. O SMILE III tem rebatimento fácil, mantém-se de pé para que os tecidos não toquem no chão, e tem ainda um bloqueio para que se mantenha fechado.Mesmo, mesmo muito giro! Acaba-se o debate entre um carrinho funcional ou um carrinho bonito. A Britax Römer conseguiu o melhor dos dois mundos, e traz no SMILE III uma gama intemporal, que deixará pais de primeira viagem ou mais experientes fascinados! Vai ter (ainda mais) orgulho de passear o seu bebé. E depois das perguntas sobre o filho, prepare-se para toda a gente perguntar sobre o carrinho. A resposta é simples:Afinal, as crianças são o melhor motivo para sorrir!